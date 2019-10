Je vidět, že naše atletika jde trochu do kopru, hodnotí koulař Staněk mistrovství světa

Jan Netscher nastoupil do funkce šéftrenéra Českého atletického svazu před světovým šampionátem v Kataru a jednalo se pro něj tak o první ostrou zkoušku. Na akci padaly desítky národních rekordů, bohužel drtivá většina Čechů neměla vrcholnou formu a mnoho dalších, kteří by měli táhnout reprezentaci po Špotákové nebo Hejnové, dokonce ukončilo kvůli zranění sezónu předčasně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Příčiny neúspěchu atletické reprezentace. Více v příspěvku Jakuba Marka

„Musíme se připravit zdraví tak, abychom sem odjížděli v plné formě a předvedli nejlepší výkony z celé sezony. To se povedlo třem, čtyřem závodníkům, ale to je zkrátka málo,“ posteskl si na Radiožurnálu Netscher.

Možnou příčinu neúspěchu vidí ve zdravotním stavu některých atletů. „Mluvil jsem s týmem o preventivních prohlídkách, ale v poslední době se stalo takovým zvykem, že zdraví je jakoby dobrovolná záležitost,“ trápí někdejšího kondičního trenéra.

Netscher by chtěl změnit systém zdravotních prohlídek z dobrovolných na povinné a to je otázka spolupráce mezi atletickým svazem, resortními středisky a trenéry.

Oštěp nečekaně vyhrál Peters z Grenady, Vadlejch byl pátý. Čeští atleti z Dauhá odjedou bez medaile Číst článek

Desátý koulař z Dauhá Tomáš Staněk by byl rád, kdyby byla česká atletika obecně více centralizovaná. „Jsou tam takové bubliny. Každý trénuje na sebe a nikdo se nechce s nikým hecnout. Je vidět, že naše atletika jde trochu do kopru,“ nebral si servítky český rekordman ve vrhu koulí.

S tím šéftrenér českých atletů částečně souhlasí a navrhuje, co by se mělo změnit. „Je zapotřebí dát trenéry dohromady, aby ti závodníci, kteří spolu trénovat chtějí, tak aby jim to trenéři umožnili. Tím pádem bychom i ušetřili peníze za sparingpartnery a můžeme je investovat do závodníků,“ říká Netscher.

Česko asi nikdy nebude už kvůli fyzickým dispozicím atletů a počtu obyvatel vozit tolik medailí jako Spojené státy, ale první šampionát bez medaile a 42. místo v pořadí jednotlivých zemí, je před olympijskými hrami v Tokiu dostatečnou výstrahou.