Koronavirus ohrožuje konání atletického mistrovství světa v Nankingu. Rozhodne se do dvou týdnů

„Je předčasné dělat finální závěry. Předseda Českého atletického svazu je horkou linkou spojený s předsedou Světové atletiky panem Sebastianem Coem,“ mluví šéftrenér českých atletů Jan Netscher o tom, že se zatím čeká na doporučení vrchní atletické autority v čele s Britem Coem (Mezinárodní asociace atletických federací, IAAF, prosazuje od roku 2019 název Světová atletika - pozn. red.), se kterým je v kontaktu předseda domácího svazu Libor Varhaník. Situaci sledují i další členové týmu.

„Velmi čile s nimi komunikujeme. V úterý jsem si psala s lékařským ředitelem Světové atletiky, který mi říkal, že sbírají informace, dávají dohromady epidemiologické záležitosti a všechna možná rizika a do dvou týdnů bychom měli dostat definitivní vyjádření,“ přidává své informace z posledních dnů šéflékařka českého atletického týmu Karolína Bílková.

Do dvou týdnů by tedy mělo být jasné, jestli se v Nankingu bude závodit, nebo se akce zruší stejně jako únorový halový asijský šampionát v atletice v čínském Chang-Čou. Existuje ale i třetí varianta, že by se šampionát přesunul, podobně jako olympijská kvalifikace basketbalistek, do jiného státu.

„V úvahu připadá jedině Dauhá, kde to bylo nedávno. Hala tam je a můžou vytáhnout plány z mistrovství pod širým nebem včetně dopravy a tak,“ říká Karolína Bílková o katarském hlavním městě, které hostilo venkovní světový šampionát na podzim a halový před deseti lety.

V Dauhá by navíc pravděpodobně nebyl problém s obsazeností haly. Britové už se rozhodli, že do Číny nepojedou, Australané o tom vážně uvažují a podle Jana Netschera můžou mít jejich vyjádření ještě před rozhodnutím Světové atletiky svůj specifický důvod.

„Může to být i způsob vytváření nátlaku, aby někdo jiný začal uvažovat o pořádání tohoto šampionátu, aby se ještě dal někam přesunout. Víc ale vím jen to, že my šampionát v tuto chvíli pořádat nemůžeme,“ doplňuje Jan Netscher k možnému přesunu halového mistrovství světa v atletice, které má hostit 13. až 15. března Nanking.

A jestli v Číně navzodry koronaviru šampionát přeci jen nakonec bude, by se mělo rozhodnout v následujících dvou týdnech.