Vadlejch kvůli zranění stihl před mistrovstvím světa jen dva závody. V Tokiu přesto věří v úspěch
Oštěpař Jakub Vadlejch by letos rád přidal svoji čtvrtou medaili z atletického mistrovství světa, ale sezonu mu hodně zkomplikovalo zranění. Kvůli němu letos absolvoval jen dva závody, ve kterých se ani nepřiblížil svému loňskému výkonu z olympijských her, kde nakonec skončil čtyři centimetry pod stupni vítězů.
S nejlepším českým atletem posledních let se smůla tak trochu táhne od pařížské olympiády, kde ve výjimečně kvalitním finále ani 88 metrů a 50 centimetrů nestačilo na medaili. V přípravě na letošní sezonu pak přišla výrazná komplikace.
Poslechněte si, co říká český oštěpař Jakub Vadlejch o zraněním poznamenané sezoně před mistrovstvím světa v Tokiu
„Zhruba od března se potýkám se zraněním kolena. Většinou jsem se to snažil nikde neříkat, sám to vyřešit a ideálně hodit daleko,“ řekl pro Radiožurnál Sport oštěpařský mistr Evropy Jakub Vadlejch. Problémy začaly na soustředění v Jihoafrické republice.
„Šlo o levé koleno. Což je o to horší, protože mi v momentě odhodu dává veškerou váhu. Tuším, že bylo změřeno, že na levý kotník dopadá energie k osmi stům kilům. Takže my to opravdu potřebujeme mít stoprocentně připravené. Magnetická rezonance pak potvrdila trošku horší věci, že mám zhruba dva a půl centimetru natržený patelární vaz,“ přibližuje trojnásobný medailista ze světových šampionátů problém, který byl mnohem výraznější, než několikatýdenní viróza, o níž se na jaře oficiálně mluvilo.
Každopádně se zatím letos Vadlejch nedostal přes 83 metrů, což se mu v minulých deseti sezonách vždy povedlo. Tu nejdůležitější soutěž má ale ještě před sebou a věří, že na zářijovém mistrovství světa v Tokiu může bojovat o medaili.
„Sezony jsou různé. Zrovna olympijská sezona v roce 2021 mi ukázala, že i přes dvě menší zranění se dá odzávodit fantasticky. Neříkám, že se historie bude opakovat, ale udělám vše pro to, aby se opakovala. Teď závisí na posledních pěti týdnech, jak si vše sedne,“ připomíná Vadlejch olympijskou sezonu 2021, ve které nakonec na Hrách v Tokiu vybojoval stříbrnou medaili.
V aktuálních letošních tabulkách mu patří třicáté místo a žádné závody do šampionátu v Japonsku už neplánuje.
„Od osmnáctého jsem už dlouho dopředu věděl, že mi začíná šestnáctidenní soustředění v Turecku. Po návratu z Turecka jsem v Česku jen tři dny a odlétá se do Tokia,“ doplňuje oštěpař Jakub Vadlejch před vrcholem sezony, ve které absolvoval jen závody v Kataru a na Slovensku, ale i tak věří, že může skončit velkým úspěchem.