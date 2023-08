Spoléhám se na oštěpy soupeřů. Snad mi ho Helander půjčí, směje se před kvalifikací Vadlejch

Nejlepší oštěpař letošních světových tabulek Jakub Vadlejch se chystá na vstup do nejdůležitější atletické akce roku. Kolem pátečního poledne ho čeká první pokus v kvalifikaci na mistrovství světa v Budapešti a před soutěží mluvil také o tom, že spoléhá na náčiní soupeřů. Budapešť (Maďarsko) 8:34 25. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vadlejch bude v kvalifikační skupině B patřit k favoritům na postup do finále | Zdroj: Profimedia

„V posledních letech si nevozím svoje oštěpy a většinou si půjčuji od kluků. S některými oštěpy hážu častěji, tak jsem rád, když ten dotyčný na závodě je,“ říkal před soutěží v Budapešti Jakub Vadlejch.

Může se to zdát jako nevýhoda, ale zároveň mu vyhovuje, že nemusí mít žádné starosti a stres s tím, že oštěp dorazí do dějiště akce v pořádku. Pro stříbrného medailistu z olympijských her v Tokiu není problém půjčit si oštěp od soupeře, ale má své oblíbence.

„Už si děláme srandu s Finem Eemilem Helanderem, že naposledy při závodech v Lausanne mi říkal, že mi nevzal oštěp. Bereme to s humorem. S jeho oštěpem jsem letos házel na závodech v Dauhá a Turku,“ říká Vadlejch.

Lídr světových tabulek

Při mítinku v Turku hodil český reprezentant s Helanderovým oštěpem 89 metrů a 51 centimetrů, což je nejdelší světový hod sezony. Právě finský finalista loňského světového šampionátu bude v pátek jedním ze soupeřů Vadlejcha ve druhé kvalifikační skupině v Budapešti. I kdyby Helander oblíbený oštěp nepřivezl, tak by to pro svěřence trenéra Jana Železného problém nebyl.

„Začínám se přizpůsobovat směru všech oštěpařů současnosti. Házím žlutozelenou Valhallou. Je to úplně něco jiného, než když se vezme čerstvě rozbalený oštěp. Letové vlastnosti jsou úplně jiné,“ doplňuje Vadlejch, proč nevyužívá 800 gramů vážící náčiní, které mají připravené pořadatelé, ale spoléhá se na oštěpy soupeřů.

Jestli se bude českému oštěpařovi dařit podobně skvěle jako v předešlých letošních závodech i v kvalifikaci světového šampionátu, bude jasné po poledni.