Mám formu a ve finále to chci prodat. Konec Peterse mě překvapil, říká po úspěšné kvalifikaci Vadlejch

Oštěpař Jakub Vadlejch bude na mistrovství světa v Budapešti bojovat o medaile. Český atlet se druhým kvalifikačním pokusem v Budapešti dostal na 83 metrů a 50 centimetrů a je tak jedním ze tří oštěpařů, kteří přehodili ostrý limit pro nedělní finále. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport promluvil o diskusi s trenérem Janem Železným mezi kvalifikačními pokusy, ale také o překvapivě brzkém konci Andersona Peterse z Grenady. Budapešť 14:14 25. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vadlejch v kvalifikaci na mistrovství světa v Budapešti. O medaile bude v maďarské metropoli bojovat v neděli | Foto: Matthias Schrader | Zdroj: ČTK / AP

Gratuluji k postupu do finále na další velké světové akci. Jak náročné to bylo?

Je to skvělé. Kvalifikace je vždy těžká a nechtěl jsem končit s výkonem na 81 metrech, tak jsem si hodil ještě jeden hod. Také to nebyla žádná sláva, ale letěl o dva metry dál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlas oštěpaře Jakuba Vadlejcha po úspěšně zvládnuté kvalifikaci na mistrovství světa

Po pokusu dlouhém 83,50 metru jste v sektoru zakroutil hlavou. Co bylo špatně?

Bylo to docela prasátko, i když to letělo docela daleko. Zase je to lepší situace, než kdybych si tady vyprášil nějaký skvělý výkon, kterému bych se ve finále nemohl ani přiblížit.

Cítíte, že jste ve formě, i když to nebyl ideální pokus?

Vše jsme směřovali na mistrovství světa. Celá sezona je o světovém šampionátu, vše před tím je jen příprava. Kvůli tomu jsem dřel celý rok a chci to prodat.

Probíhala nějaká komunikace s trenérem Janem Železným mezi prvním a druhým pokusem?

Říkal mi, abych už dál neházel. Já ale chtěl.

Bál jste se, že by výkon z prvního pokusu nemusel stačit na postup?

Byl jsem přesvědčený, že by to na postup stačilo, ale chtěl jsem si ještě hodit.

Oštěpař Vadlejch si postup do finále zajistil druhým pokusem. Výškařka Hrubá neprošla kvalifikací Číst článek

Oproti soupeřům jste byl celou dobu na sluníčku a nehledal jste místo ve stínu. Horko vám nevadí?

Vůbec mi to nevadí. Mám to rád a počasí pro mě bylo ideální.

Překvapilo vás, že Ind Níradž Čopra hned prvním pokusem překonal hranici 88 metrů?

Vůbec. Stejně tak letos hodil i v Dauhá prvním pokusem 88,60 metru. Loni na mistrovství světa prvním kvalifikačním hodem 88,30 metru, takže to umí. U něj je to hodně o prvním hodu, což napoví i ve finále. Bude to pro mě velký soupeř a nebude to žádná sranda.

V kvalifikaci naopak skončil dvojnásobný mistr světa Anderson Peters z Grenady. Je to překvapení?

Relativně ano. Věděl jsem, že během celé sezony nemá moc dobrou formu, ale že nepostoupil, mě překvapilo.