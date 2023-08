Je to nejzábavnější mistrovství světa. Cítím se tu volnější, říká nejrychlejší sprinter Lyles

Američan Noah Lyles může po osmi letech napodobit to, co dokázal legendární Usain Bolt. Na mistrovství světa v atletice v Budapešti ovládl tradičně výjimečně sledovaný sprint na sto metrů a je velkým favoritem i na dvojnásobné trati. Stejný double se naposledy povedl před osmi lety v Pekingu právě jamajskému světovému rekordmanovi. Budapešť 13:32 21. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dva nejrychlejší sprinteři letošního mistrovství světa. (Vlevo) šampion Noah Lyles a stříbrný Letsile Tebogo | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

„Tohle je pravděpodobně nejzábavnější světový šampionát, na kterém jsem byl. Před čtyřmi lety v Dauhá jsem se pral s velkým tlakem, loni doma v Eugene to bylo fajn, ale o velkých očekáváních jsem slyšel opět na každém rohu. Tady je to jiné. Cítím se volnější a teď jsem navíc vybojoval velmi důležité vítězství,“ říkal po finále stometrového sprintu Američan Noah Lyles.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si dva nejrychlejší sprintery letošního mistrovství světa v atletice

Excentrický závodník se nebojí velkých prohlášení a před šampionátem v Maďarsku napsal na instagram čas 19,10 sekundy. To je narážka na dvojnásobnou trať, na které se může stát už potřetí mistrem světa. Pokud by skutečně tak rychle běžel v Budapešti, byl by to o devět setin sekundy překonaný světový rekord Jamajčana Usaina Bolta. Lyles věří, že to nejtěžší, tedy vítězství v běhu na 100 metrů, už má za sebou. V těsném závodě se prosadil výkonem 9,83 sekundy. Druhý skončil překvapivě Botswaňan Letsile Tebogo.

„Jsem hrdý na to, že domů povezu stříbrnou medaili. Přestože Afrika měla i v minulosti skvělé sprintery, tak to je první medaile ze stovky na mistrovství světa. To je opravdu skvělé,“ říkal nadšený dvacetiletý sprinter, který v loňském roce ovládl juniorský světový šampionát v Kolumbii.

Uvěřili jsme, až když jsme to viděli na tabuli, říkají Češi po senzačním bronzu ve smíšené štafetě Číst článek

Přitom rozběh v Budapešti Tebogovi vůbec nevyšel. Do dalších bojů na stovce i tak postoupil. „Na tomhle šampionátu jsem se naučil, že musím být připravený emočně. Jakmile se necháte něčím rozhodit, tak pro vás může soutěž velmi rychle skončit. Vyzkoušel jsem si to v rozběhu, kdy jsem byl myslí někde jinde, ale jsem velmi šťastný, že jsem to zvládl. Po rozběhu jsme si sedli s trenérem a v semifinále a finále jsem byl soustředěný jen na běh. Vše ostatní jsem vytěsnil,“ doplňuje Tebogo, který by měl být Lylesovým největším soupeřem i na dvoustovce.

Běh na 200 metrů je v Maďarska na programu ve středu, kdy se začne závodit v rozbězích.