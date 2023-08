Znovu bronzový Vadlejch, nečekaná medaile štafety a dravé mládí. Co ukázal šampionát o českých atletech?

Mistrovství světa v atletice je minulostí a česká výprava si z Budapešti odváží dvě bronzové medaile. Hned první den šampionátu vybojovala cenný kov smíšená štafeta ve složení Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm a Lada Vondrová a na závěr atletického svátku se z medaile radoval oštěpař Jakub Vadlejch. Kromě zisku dvou cenných kovů jsou příslibem do budoucna i výkony překážkářky Nikolety Jíchové nebo sprintera Ondřeje Macíka. Budapešť 19:44 28. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtveřice Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm a Lada Vondrová proběhla cílem jako třetí v českém rekordu 3:11,98. | Foto: Iva Roháčková

Před startem šampionátu nejvěrnější fanoušci české atletiky věřili v zisk medaile u oštěpaře Jakuba Vadlejcha, šance se dávaly i koulaři Tomáši Staňkovi, ale v dalších disciplínách se už s útokem na nejvyšší příčky tolik nepočítalo.

Proto vstup českých atletů do vrcholné akce sezony začal daleko lépe, než se očekávalo. Ve smíšené štafetě na 4x400 metrů se kvartetu Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm a Lada Vondrová podařilo získat bronz. Češi na něj dosáhli i díky fatálnímu selhání nizozemské závodnice Femke Bolové, která pár metrů před cílem upadla a upustila štafetový kolík. Nizozemci byli následně diskvalifikováni a česká sestava mohla za vítěznými Spojenými státy americkými a stříbrnou Velkou Británií začít slavit.

„My jsme to právě nevěděli. Potom jsme si ale všimli, že na tabuli jsme na 3. místě a jedna Němka nám říkala, že Femke doběhla bez kolíku, tak jsme tomu začali věřit,“ říkala Tereza Petržilková krátce po doběhu pro Radiožurnál Sport.

Senzační medaile zdravě nabudila Vondrovou i Petržilkovou, když obě české čtvrtkařky postoupily do semifinálových bojů. Vondrová si navíc v rozběhu vylepšila osobní rekord a poprvé v kariéře se dostala pod hranici 51 sekund (50,92), zároveň splnila i nominační kritérium na olympijské hry do Paříže.

Petržilková při premiérovém startu v individuální disciplíně na mistrovství světa zaostala výkonem 51,30 jen o pět setin za osobním rekordem a následně její pouť šampionátem také skončila v semifinále.

Úspěšné premiéry Jíchové a Macíka

S jasným cílem postoupit do semifinále odjížděla do Budapešti překážkářka Nikoleta Jíchová. Ten splnila. S výkonem 55,01 obsadila 17. místo. Dvaadvacetiletá reprezentantka Dukly Praha při premiéře na vrcholné akci ale zaostala za olympijským limitem, který má hodnotu 54,85. „Možná příště, než abych o limitu mluvila, zkusím o tom více v tichosti snít a třeba se mi to podaří víc, než o tom jen tak mluvit,“ vyhlížela další závody Jíchová.

Skvělou sezonu zažívá Ondřej Macík, který zazářil už na červencovém mistrovství republiky v Táboře, kde zaběhl na dvoustovce národní rekord 20,39 a formu vyladil i na světový šampionát. V rozběhu nastoupil na start po boku hvězdného Noaha Lylese, který nakonec v Budapešti získal tři zlaté medaile, a dlouho s ním v úvodní fázi soutěže držel krok. Odměnou dvaadvacetiletému svěřenci Michala Nováka byl nečekaný postup do semifinále.

„Přál jsem si běžet s Noahem. Je to pro mě zážitek dokonce života. Byl jsem překvapený, že mě nepředběhl hned po dvaceti metrech. Z rovinky jsme vyběhli dost podobně, což mě koplo a snažil jsem se tahat, co to šlo,“ říkal mladý sprinter pro YouTube kanál České atletiky.

V semifinále se nemohl Macík soustředit plnohodnotně na výkon, protože byl součástí nehody, kdy se srazila auta, která vozí závodníky z rozcvičovacího stadionu na hlavní plochu. Český sprinter předvedl výkon 20,71 a se šampionátem se rozloučil 22. místem.

Přechod úspěšných juniorů mezi dospělé je stále problémem české atletiky a rozdíl ve výkonnosti juniorů a v dospělé kategorii je obrovský. Výkony Jíchové a Macíka jsou příslibem toho, že české atletice rostou nové opory, které se mohou výrazně prosadit i mezi dospělými.

Maratonské otěže českého výběru pak v Budapešti držela osmadvacetiletá Moira Stewartová, která se při premiéře na mistrovství světa musela na 42,195 kilometru dlouhé trati popasovat nejen se soupeřkami, ale také s vysokými teplotami na rozpáleném asfaltu. Nakonec do cíle doběhla jako sedmá nejlepší Evropanka. „Myslím si, že 26. místo na světě je pro mě super. Maratonská konkurence je obrovská, takže to beru,“ řekla Stewartová Radiožurnálu Sport.

Finále Švábíkové a Jušky

Do prvního finále na světovém šampionátu pod otevřeným nebem se probojovala tyčkařka Amálie Švábíková. Třiadvacetiletá svěřenkyně Štěpána Janáčka se letos blýskla na halovém mistrovství Evropy, kde obsadila bronzovou medaili. V Budapešti to necinklo, ale konečná 11. příčka a výkon 465 centimetrů v kvalifikaci je určitě odrazovým můstkem do dalších velkých akcí. „Je to takové hořkosladké. Sice jsem postoupila do finále, jsem mezi dvanácti nejlepšími tyčkařkami na světě, ale určitě bylo na víc a mrzí mě to,“ řekla Švábíková.

O příčku lepší byla chodkyně Tereza Ďurdiaková, která v závodě na 35 kilometrů mile překvapila a z Budapešti si odveze nový český rekord, který má nyní hodnotu dvě hodiny, čtyřicet devět minut a šest sekund.

Na nejlepší výsledek českého skoku do dálky v historii dosáhl Radek Juška. V kvalifikaci si po špatném verdiktu rozhodčích vymodlil opakovaný pokus a v něm skočil 810 centimetrů. Na tak povedený skok bohužel nedokázal navázat ve finále, kde předvedl 798 centimetrů. Na postup do užšího finále to stačilo a svěřenec Josefa Karase obsadil sedmé místo. I tak byl po závodě mírně nespokojený. „Kouč říká, že aktuální formu mám na osobák, tak mě to trochu mrzí. Nebylo to úplně podle představ. S výkonem spokojený nejsem, ale s umístěním ano,“ řekl Radiožurnálu Sport Juška.

Medailová jistota Vadlejch

Už před šampionátem veškeré naděje na medailový zisk směřovaly na oštěpaře Jakuba Vadlejcha. Ten už před šampionátem prohlásil: „Když se přiblížím své ideální technice, tak na mě ti kluci nemají.“

Kvalifikaci a tedy první krok k vysněnému zlatu zvládl svěřenec trenéra Jana Železného v klidu. Lídr letošních světových tabulek druhým pokusem dlouhým 83,50 metru překonal o půl metru kvalifikační limit. Ve finále ale neprožil nejlepší den a dva soupeři byli nakonec lepší.

V nedělním dramatickém boji o medaile po třech sériích Vadlejch figuroval na nepopulární čtvrté příčce. Jenže v páté sérii zabojoval a dokázal se zlepšit na 86,67 metru, což znamenalo úspěšnou obhajobu bronzové medaile. Na prvních dvou pozicích se už nic nezměnilo. Světový titul náleží Níradži Choprovi z Indie díky výkonu 88,17 metru a možná trošku překvapivé stříbro získal Pákistánec Aršad Nadím za 87,82 metru.

Vadlejch tak na své zlato čeká dál, ale těší ho, že se dokázal zmobilizovat a pátým pokusem vybojovat další medaili z vrcholné akce. „Tušil jsem, že Nadím bude skvěle připravený a u Níradže je to jasná věc. Zase těch jeho 88 metrů není extra hod, ale já neměl top den. O to víc mě těší, jak jsem zabojoval. Myslím si, že mě Julian Weber nebude mít vůbec rád, protože jsem mu potřetí vzal medaili,“ říkal bezprostředně po zisku medaile český oštěpař.





Zklamání Staňka a oštěpařek

Kromě dvou cenných kovů a několika finálových umístění zažila výprava čítající 23 atletů a atletek i nepovedená vystoupení, se kterými se nepočítalo. Ani jedna česká oštěpařka se neprobojovala do finále, když 55 metrovou hranici překonala jen Nikol Tabačková. I tak ale český ženský oštěp nemusí úplně smutnit.

Skvělou formu totiž předvedla oštěpařka z Japonska Haruka Kitagučiová. Proč by to mělo zajímat českou atletiku? Trenérem čerstvé mistryně světa je totiž český trenér David Sekerák, který Kitagučiovou značnou část sezony připravuje v Domažlicích. Vyplatilo se, protože ve finálovém závodě japonská hvězda v posledním pokusu předvedla hod dlouhý 66,73 metru a získala titul mistryně světa.

Naopak důvod k radosti po vystoupení v Maďarsku neměli koulař Tomáš Staněk, který zůstal před branami finále, ani mílařka Kristiina Mäki, která se také neprobojovala ani do semifinále.

Čeští atleti zaznamenali lepší výsledek než před rokem v Eugene, kde medaili získal pouze Vadljech. Češi zapsali na letošním vrcholu sezony čtyři finálová umístění, tři atleti se dostali do elitní osmičky a čtyři reprezentanti se vešli do elitní šestnáctky.

Za rok budou pro atlety vrcholem olympijské hry v Paříži, ale šanci na lepší výsledky můžou mít na evropském šampionátu v Římě. A vzhledem k tomu, jak se dařilo českému juniorskému výběru na letošním mistrovství Evropy v Jeruzalémě, tak může reprezentační šéftrenér Pavel Sluka společně s fanoušky vzhlížet směrem k dalším vrcholným akcím pozitivně. Stejně tak, že v evropském měřítku byl Vadlejch první, smíšená štafeta druhá, dálkař Juška třetí, sprinter Macík na dvoustovce čtvrtý a tyčkařka Švábíková šestá.