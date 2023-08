Česká štafeta vytvořila národní rekord, na finále to ale nestačilo. ‚Možná příště,‘ říká Šorm

Štafeta českých mužů na 4x400 metrů nezopakovala na mistrovství světa Budapešti postup do finále. Mezi osmičku nejlepších se atleti Matěj Krsek, Pavel Maslák, Vít Müller a Patrik Šorm na rozdíl od loňského šampionátu v USA nedostali, přestože v Maďarsku výkonem 3:00,99 vylepšili národní rekord. Nakonec skončili celkově 12. Budapešť 9:50 27. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matěj Krsek, Pavel Maslák, Vít Müller, Patrik Šorm. | Zdroj: Český atletický svaz

„Mírně mě to překvapilo, ale na druhou stranu jsme zaběhli národní rekord, předvedli jsme, co bylo v našich silách. Bohužel byla konkurence velká, ale běželi jsme dobře,“ řekl po závodě v rozhovoru pro Radiožurnál Sport Matěj Krsek, který běžel úvodní úsek.

Pro vás to byl čtvrtý start tady na mistrovství světa v Budapešti. Kolik sil vám zbylo?

Matěj Krsek: Síly ještě zbyly, nicméně v polovině trati mě píchlo ve stehnu a od té doby jsem běžel trochu opatrně. Běžel jsem, myslím, pořád stejně rychle, ale někde vzadu v hlavě jsem měl, že si musím dávat pozor, abych to donesl Pavlovi.

Pavel Maslák naopak startoval tady v Budapešti poprvé. Jaké to bylo?

Pavel Maslák: Bylo to super, potvrdilo to, že tu jsou super diváci. I díky tomu, že jsme běželi rozběh s Maďary, byla atmosféra skvělá. Všichni jsme si to užili.

Byl jste překvapený, že ani národní rekord nestačil na elitní osmičku?

Pavel Maslák: Věděli jsme, že se poběží hodně rychle, ale bylo to ještě našlapanější, než jsme čekali.

Na posledním úseku byl Patrik Šorm, podle časů nejrychlejší český běžec. Podle toho to nevypadá, že by se vám běželo špatně...

Patrik Šorm: Běželo se mi dobře, možná se mi i běželo o to lépe, že jsem si to špatně spočítal a myslel jsem, že jsem šestý a budu bojovat o postup. Bohužel to nevyšlo, zamrzí to, ale vytvořili jsme český rekord. Běželi jsme nejlépe, jak jsme mohli, udělali jsme pro to všechno. Možná příště.