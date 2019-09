Oštěpařka Ogrodníková se nakonec nezúčastní souboje mezi Evropou a USA, má problémy s lýtky

Po vzoru prestižního golfového Ryder Cupu v pondělí začal mimořádný atletický souboj Evropy a Spojených států. Akci hostí moderní stadion v běloruském Minsku a měla by připomenout podobné souboje z druhé poloviny minulého století. V týmu Evropy měla, jako jediná Češka, startovat oštěpařka Nikola Ogrodníková. Tu ale trápí potíže s lýtky, a tak se musela z této akce omluvit. Praha 21:39 9. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká oštěpařka Nikola Ogrodníková | Foto: Matthew Childs | Zdroj: Reuters

„Stadion v Minsku už znám z Evropských her. Je tam docela rychlý povrch, takže jsem se rozhodla, že pojedu tam, že to pro mě bude před Dauhá lepší závod,“ říkala ještě na konci srpna po třetím místu ve finále Diamantové ligy v Curychu oštěpařka Nikola Ogrodníková.

V Bělorusku měla být jediným českým zástupcem v týmu Evropy. Nakonec se ale z akce musela omluvit kvůli zraněnému lýtku i vzhledem k blížícímu se světovému šampionátu v katarském Dauhá.

„Po vyšetření (lýtka) jsme zjistili, že v něm je malá trhlinka, a ve druhém lýtku jsem měla nějakou tekutinku. Obě lýtka tak nebyla v moc dobré kondici. Toto zranění jsem si přivodila už poslední den v Jeně, kdy mě v noze píchlo,“ popisuje devětadvacetiletá oštěpařka.

V Curychu tak už Ogordníková závodila se zraněním ze soustředění v Německu, kde trénovala po boku olympijského vítěze Thomase Röhlera. Ten je v Minsku jednou z hvězd týmu Evropy, podobně jako ruská výškařská suverénka Maria Lasickeneová.

„Evropa se zdá, že bude ve velmi silném složení oproti týmu Spojených států, který bude spíše béčkem, protože jeho největší esa se již budou připravovat na Dauhá. Zajisté to ale bude pravé pokračování historie, ve které soupeřila Evropa s Amerikou. Tentokrát je to se Spojenými státy a myslím si, že je v zájmu evropské atletiky, aby se v tom pokračovalo. Jde jen o to, zda se najde další organizátor,“ říká před zahájením akce manažer Ogrodníkové Alfons Juck, podle kterého není jisté, zda budou po prvním ročníku v Minsku atleti v soubojích Evropy se Spojenými státy pokračovat.

Každopádně se ale sportovci nemusí obávat podobných inovací jako na loňském souboji kontinentů v Ostravě, kde se několikrát v technických disciplínách stalo, že o pořadí nerozhodoval nejlepší dosažený výkon.

„Myslím, že z tohoto pohledu mohou být spokojení atleti. Chystají se tam klasické soutěže ve dvou dnech. Z každého týmu budou nastupovat čtyři sportovci, takže z tohoto pohledu to bude velmi jednoduché. Nikdo se nebude moct obávat o šest pokusů, všichni je budou mít k dispozici,“ doplňuje k dvoudennímu souboji Evropy a Spojených států v Minsku Alfons Juck.