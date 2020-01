Zakáže světová atletika karbon v podrážce bot? ‚Tvrdě jsem trénoval,‘ hájí se maratonský rekordman

Mezinárodní atletická federace podle deníku The Guardian zkoumá model bot, ve kterých Keňan Eliud Kipchoge loni v říjnu zaběhl maraton pod dvě hodiny. Podle britského listu by nejen kvůli tomuto výkonu mohlo dojít i k úpravě atletických pravidel. Praha 17:47 17. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Keňan Eliud Kipchoge (v bílém) ve skupině vodičů při pokusu zaběhnout maraton pod dvě hodiny | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Kipchoge loni 12. října ve Vídni zaběhl jako první člověk v historii maraton pod dvě hodiny. O den později vyhrála jeho krajanka Brigid Kosgeiová stejnou trať v Chicagu. Oba atleti běželi ve stejném modelu bot, jehož složení teď zkoumá Mezinárodní atletická federace.

Problémem „kontroverzní obuvi“ je její podrážka, ve které je vedle pěny uhlíková část. Ta prý při každém kroku pomáhá běžcům k lepšímu odrazu.

Nejlepší světový maratonec současnosti Kipchoge má však na celou věc pochopitelně jiný názor. „Tvrdě jsem trénoval. Technologie jde kupředu a tu nemůžeme popírat - musíme jít s techologií ruku v ruce,“ řekl pro britský deník Daily Telegraph.

Trénink elitních maratonců Špičkoví maratonci musí v přípravě naběhat enormní množství kilometrů. Týdenní dávky se pohybují v rozmezí od 120 až do 180 kilometrů, v závislosti na období, ve kterém se zrovna závodník nachází. Atleti trénují dvakrát, někdy i třikrát denně a kromě běhu se musí po zbytek času věnovat kompenzačnímu cvičení a správné regeneraci.

Pětatřicetiletý Keňan, který zaběhl neoficiální světový rekord v maratonu také přirovnal lidské tělo k formuli, která sice může mít dokonalé pneumatiky, ale v první řadě jde o motor a pilota, který stroj řídí.

„Ve Formuli 1 vyrábí Pirelli pneumatiky pro všechny vozy, ale Mercedes je stejně nejlepší. Proč? Je to motorem a je to závodníkem,“ řekl muž, který si na olympiádě v Riu doběhl na královské trati (maratonu) pro zlatou medaili.

Nefér výhoda, říká jeho krajan

Dosavadní pravidla mluví jen o tom, že by boty neměly poskytovat nefér výhodu a měly by být v rozumné míře dostupné. A to se teď může změnit.

Pro změnu pravidel je i medailista z posledního světového atletického šampionátu, Keňan Rhonex Kipruto.

„Podle mě je dobré regulace na boty zavést. Mělo by to být hlavně o fyzických výkonech a ne o technologiích. To je velmi důležité,“ řekl jeden z nejtalentovanějších světových vytrvalců, který v neděli ve Valencii zaběhl světový rekord v silničním běhu na 10 kilometrů. V obyčejných botách bez nové technologie.

Nastavení mantinelů vítá i Jarmila Jelínková ze společnosti RunCzech, která organizuje Pražský mezinárodní maraton.

„V současné době, jak všichni víme, byznys vládne světem. Sport je rozhodně o fyzické dispozici a připravenosti jednotlivců. Takže ve chvíli, kdy se z něj stane konkurenční boj značek a vývojářů technologií, se na sport hází stín, a to si myslím, že je škoda,“ řekla Radiožurnálu.

Zároveň ale podporuje vývoj obuvi, protože eliminuje nepříznivé dopady na lidské zdraví.