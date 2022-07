Oštěpař Vadlejch si zajistil účast ve finále mistrovství světa, z kvalifikace postoupil prvním pokusem

Jakub Vadlejch si hladce zajistil účast ve finále mistrovství světa. Český oštěpař kvalifikaci prvním pokusem hodil 85,23 metru, což bylo s přehledem za předepsaný limit 83,50 metru. Celkově obsadil čtvrtou příčku. V boji o medaile, které se uskuteční v noci ze soboty na neděli středoevropského času, bude jediným českým zástupcem. Druhý český medailový hrdina z Tokia Vítězslav Veselý se musel na poslední chvíli odhlásit kvůli nemoci. Eugene 6:38 22. 7. 2022 (Aktualizováno: 6:52 22. 7. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český oštěpař Jakub Vadlejch | Foto: KAI PFAFFENBACH | Zdroj: Reuters

Vadlejch potvrdil, že je největší českou medailovou nadějí na tomto atletickém světovém šampionátu. Zatímco loni se na OH kvalifikoval až třetím pokusem, tentokrát se v sektoru tak dlouho nezdržoval. Vicemistr světa z roku 2017 hned poslal své náčiní za hranici 85 metrů.

„Upřímně, nebyl zrovna povedený, ale kvalifikace se musí hodit jakkoliv, aby to někam doletělo a tak to bylo i dneska. Dotlačil jsem to i očima a všechno jsme připravovali směrem k finále. Nechme se překvapit,“ řekl Vadjech pro Radiožurnál.

Se sektorem na stadionu Hayward Field, o němž v úvodu MS panovaly pochybnosti, neměl problémy. Napodobil Nikolu Ogrodníkovou, která postoupila finále ženské oštěpařské soutěže.

Před Vadlejchem se při vůbec prvním hodu v kvalifikaci blýskl indický olympijský šampion Čopra, jenž se kvalifikoval výkonem 88,39 metru.

Ještě dál hodil ve druhé skupině obhájce světového titulu a lídr letošních tabulek Peters, který se na devět centimetrů přiblížil devadesátimetrové hranici. Vadlejcha v kvalifikaci předčil i Němec Julian Weber (87,28).

Nikdo jiný limit nepřehodil. Z nejlepších deseti oštěpařů této sezony vypadl olympijský vítěz z Londýna 2012 Keshorn Walcott z Trinidadu, jenž hodil jen 78,87 metru, a Němec Andreas Hofmann, který nezapsal ani jeden platný pokus.