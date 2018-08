Bojoval jsem, co to šlo, a zkrátka to nešlo, hodnotí svůj výkon na mistrovství Evropy oštěpař Vadlejch

Německé parno zatím českým atletům moc nesedí. Alespoň těm, kteří si na evropský šampionát přijeli pro medaili. Platí to i po oštěpařském finále. V jednom z hlavních lákadel berlínských závodů skončil vicemistr světa Jakub Vadlejch na osmém místě. Berlín 11:14 10. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oštěpař Jakub Vadlejch na mistrovství Evropy v atletice | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Hod oštěpem, to je jedna z nejpůsobivějších atletických disciplín. Thomas Röhler švihne a 40 tisíc německých fanoušků sleduje, jak náčiní jejich favorita letí až na druhý konec stadionu. 89 metrů 58 centimetrů. První místo. A druhé bere další domácí reprezentant Andreas Hofmann.

Tribuny slaví. A Jakub Vadlejch v jejich útrobách hledá slova. „Co k tomu mám říct? Abych řekl pravdu, tak totálně nevím, co k tomu mám říct, protože jsem bojoval, co to šlo, a zkrátka to nešlo,“ řekl Radiožurnálu. Navíc v závodě, ke kterému se Vadlejch upínal celou sezonu.

Němečtí lídři tabulek proti zbytku Evropy hnaní natěšeným domácím publikem. „Před sezonou jsem si říkal, že budu pokračovat v těch výkonech co loni a bude to skvělý, budu moct klukům konkurovat. Během sezony to tak vypadalo, ale teď to tak nedopadlo,“ popisuje Vadlejch.

Svěřenec Jana Železného si nechal změřit jen jeden pokus. O 64 centimetrů překonal 80 metrů. Oštěp posílá i o devět metrů dál. Ale bez zdravotní pauzy pro bolavá záda.

„Ty dva týdny, ač jsem si to nechtěl připustit, mohly udělat se mnou divy, protože opravdu svaly asi změkly. Nebylo to zkrátka ono. Jsem ve stavu, kdy jsem se nemohl rozházet, protože jsem se nechtěl vybouchat. Takže opravdu až v tom závodě jsem zjistil, že ať dělám, co dělám, tak házím 80 metrů,“ dodal Vadlejch.

A jeho krajan a kolega z tréninkové skupiny Petr Frydrych házel ještě méně, ten byl ve finále poslední.