Jedna trofej, 116 částí. O kolíky tvořící stadion budou na Kontinentálním poháru bojovat i čtyři Češi

V České republice se poprvé v historii bude konat atletický Kontinentální pohár. Týmová soutěž, ve které proti sobě soupeří výběry Evropy, Ameriky, Afriky a společný tým Asie a Oceánie, se uskuteční v Ostravě. Soutěžit se bude, mimo jiné, o speciální křišťálovou trofej. Ostrava 13:05 19. srpna 2018

„Základní myšlenka byla vytvořit jednu trofej, která se bude dát rozložit na 116 dílů, aby každý atlet obdržel jednu část, která mu bude připomínat, že byl platným článkem vítězství,“popisuje Radiožurnálu neobvyklou trofej, kterou tvoří rozmanité křišťálové štafetové kolíky, sochař Jaroslav Koléšek.

116 je totiž celkový počet atletů, kteří v soutěži zvítězí. Získat ji můžou i čtyři čeští atleti - oštěpařka Nikola Ogrodníková, mílařka Simona Vrzalová, oštěpař Jakub Vadlejch a koulař Tomáš Staněk.

„Moc se mi líbí. Ke křišťálu mám trošku vztah, doma mám taky pár skleniček, je to úplně jiné než sklo. Když jsem si vzal pád kolíků do ruky a klobouk dolů,“ rozplýval se nad trofejí Staněk.

A co by v případě vítězství český koulař s křišťálovým kolíkem dělal? „Vystavil bych ho vedle tretry, tam je místo. Taková trofej je fakt pěkná, ale musel bych tam dát modré žárovky, aby to rozsvítily,“ vypráví čtvrtý muž z uplynulého mistrovství Evropy.

Na Kontinentální pohár se těší, i proto, že na ní soutěží ti nejlepší atleti z celého světa. Letošní ročník v Ostravě bude mít navíc obohacený o speciální prvky.

„Head to head soutěž, kde po dvou pokusech závodí účastníci každý s každým. Dlouhé běhy budou s eliminací po každém kole, aby nebyly nudné. To vše jsou prvky, které by měly přispět k dramatičnosti. Pevně věřím, že se nám to podaří,“ říká předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

Atletický Kontinentální pohár se v Ostravě uskuteční 8. a 9. září.

