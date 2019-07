Nejprve diskvalifikace na stovce, pak triumf na dvojnásobné trati. Běžec Maslák porazil i Velebu

Dva zcela rozdílné příběhy zažil na atletickém mistrovství České republiky běžec Pavel Maslák. Ve finále stometrového závodu vystartoval příliš brzy a rozhodčí ho diskvalifikovali. Na dvojnásobné trati si ale zklamání vynahradil a získal český titul. Nepovedenou stovku přitom podle vlastních slov jako větší motivaci nebral. Brno 7:31 28. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Maslák (druhý zleva) na mistrovství republiky | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

„Nevím, jestli byla motivace větší. Ale měl jsem větší strach, když jsem viděl, že Honza má velkou formu. Více jsem se bál o ten titul,“ připomněl Pavel Maslák výkon Jana Veleby, který na stometrové trati zvítězil díky vyrovnání českého rekordu.

To diskvalifikovaný Maslák sledoval pouze jako divák z prostoru startu. Na dvoustovce už sledoval Velebu jako soupeř na trati. A nakonec ho nechal v cíli jako druhého za sebou.

„Při výběhu zatáčky byl Honza přede mnou. Pak jsem viděl, že ho stahuju, že jdu před něho a že je to moje,“ líčil Maslák pro Radiožurnál.

Maslák se při mezinárodních závodech specializuje na čtyřsetmetrovou vzdálenost a nemyslí si, že by sprintera Velebu mohl nebýt ulitého startu zdolat i na stovce.

„Štve mě, že jsem neběžel s nimi. Do medailového umístění bych nezasáhl, ale spíše by mi to ale zvedlo náladu.“

Při dvousetmetrovém závodě si už Maslák hlídal, aby z bloků nevyrazil předčasně. Nakonec se ale ukázalo, že to vlastně ani nebylo potřeba.

„Rozhodčí šli se mnou. Byl pozor a strašně rychlý start. První co mi blesklo hlavou, když jsem vyběhl, bylo, že to udělali kvůli mně, abych neulil,“ usmíval se Pavel Maslák, který tak možná i díky drobné protekci u startéra získal své páté zlato pro mistra České republiky v běhu na dvě stě metrů.