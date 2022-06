Překážkář Svoboda se raduje po skvělém startu do sezony. Jsem rád, že to v sobě pořád mám, říká

Skvělý start do sezony zažil v 37 letech atlet Petr Svoboda. Na Memoriálu Josefa Odložila ovládl v silné mezinárodní konkurenci závod na 110 metrů překážek v čase 13,47 setin sekundy a rázem tak patří mezi špičku v letošních evropských tabulkách. Praha 10:41 7. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Svoboda | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Těsný souboj až na cílovou čáru pro sebe rozhodl Svoboda, který porazil Barbadosana Bratwhitea o dvě setiny sekundy a těsně za ním byl i Brazilec Constantino. Svoboda si v cíli zařval radostí, aniž by věděl jak rychle běžel.

„Byli tady brutálně dobří kluci jako Gabriel Constantino a Shane Brathwaite, kteří letos běhají dobré časy. Tady se běhá vždycky skvěle a věděl jsem, že když porazím takovou plejádu překážkářů, tak ten čas bude rychlý,“ prozradil pro Radiožurnál

Lepší start do sezony měl jen v roce 2010, tedy v sezoně, kdy vytvořil právě na pražské Julisce dodnes platný národní rekord 13,27. Navíc tentokrát foukal sprinterům protivítr, což ještě umocňuje kvalitu závodu.

„Ani nevím, co na to říct. Je to nádherný pocit. Jsem rád, že to tam pořád mám. A tohle je ta smutná verze toho, jak to mohlo být kdysi doopravdy skvělé,“ narážel lehce dojatý Petr Svoboda na období před zhruba deseti lety, kdy místo zlepšování na úroveň absolutní světové elity tři sezony kvůli těžkým zdravotním problémům nezávodil.

Ani letos v přípravě nešlo všechno podle plánu a tak měl před pražským závodem pochyby.

„Bál jsem se. Při rozcvičování jsem měl pocit, že nemůžu naběhnout k první překážce. Jak jsem dlouho neběhal, tak jsem byl docela tuhý a tělo se mi špatně ovládalo. Ale čas je pro mě překvapení a určitě se nevzdávám boje o český rekord,“ povídal sebevědomě i v 37 letech Petr Svoboda.