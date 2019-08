Mistrovství Evropy družstev vyhráli Poláci. Čeští atleti sestoupili ze superligy

Čeští atleti sestoupili ze superligy mistrovství Evropy družstev, ve které bude nově osm účastníků místo současných dvanácti. V polské Bydhošti obsadili osmé místo se ztrátou pěti a půl bodu na sedmou Ukrajinu, která se jako poslední zachránila. Z vítězství se radovali domácí Poláci, kteří soutěž vyhráli poprvé od zavedení současného formátu v roce 2009. Bydhošť 19:58 11. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští atleti sestoupili ze superligy mistrovství Evropy družstev (ilustrační foto) | Foto: Andrew Boyers | Zdroj: Reuters

O jediné nedělní české umístění na stupních vítězů se postarala Kristiina Mäki, která ve finiši vybojovala třetí místo v běhu na 1500 metrů. Vylepšila si sezonní maximum na 4:09,12 a nestačila jen na domácí favoritku Sofii Ennaouiovou (4:08,37) a Němku Caterinu Granzovou (4:08,52). Díky jejímu povedenému vystoupení český tým v Bydhošti vybojoval pošesté umístění na stupních vítězů.

V průběhu závodu byla Mäki spíše v hloubi pole. „Hrozně jsme se tam střídaly, tempo se furt měnilo. Byla jsem ráda, že stíhám změnu tempa,“ líčila Mäki v České televizi. Tři sta metrů před cílem ji zavřela Švýcarka a Češka si musela vyběhnout až do třetí dráhy. „Myslela jsem si, že to nemůžu dát, ale povedlo se to. Posledních 200 metrů si nepamatuju,“ řekla.

Ukrajina si hodně pomohla triumfem Julie Levčenkové (197) ve výšce. Sedmnáctiletá česká reprezentantka Bára Sajdoková, která zaskočila za zraněnou Michaelou Hrubou, se výkonem 180 cm dělila až o devátou příčku.

V tyči naopak nezdolal základ Kyrylo Kiru a nebodoval. Jan Kudlička si vylepšil sezonní maximum na 556 centimetrů a obsadil šestou příčku. V průběhu závodu se ale zdálo, že by mohl na Ukrajince získat ještě výraznější náskok. „Vypadalo to, že by to mohlo být výrazně lepší, potom se ten vítr uklidnil a kluci naskákali,“ poznamenal.

Pavel Maslák obsadil na dvoustovce pátou příčku v čase 20,76, ale souboj s Ukrajincem Serhijem Smelykem o setinu prohrál. „Ten čas je na mě docela slušný, to jsem nečekal. Doufal jsem, že budu na čtvrtém místě ještě před tím Ukrajincem, bohužel to nevyšlo. Chtěl jsem porazit hlavně jeho,“ řekl.

Dalším sedmimetrovým skokem se blýskla nejlepší dálkařka této sezony Malaika Mihambová z Německa, ale její výkon 711 centimetrů znehodnotila nedovolená podpora větru, takže se nestal novým rekordem soutěže.

Německu ale ani její vítězství nestačilo k obhajobě trofeje. Tu vybojovali s náskokem 27,5 bodu Poláci, kteří narušili nadvládu Německa a aktuálně suspendovaného Ruska na ME družstev. Němci skončili druzí o bod před Francií, další půlbod ztratili čtvrtí Italové.

Češi nenavázali na sedmé místo z Lille, ke kterému se ale propracovali až dodatečně po diskvalifikaci dvou ukrajinských závodnic. Z elitní skupiny sestoupili společně se Švédskem, Řeckem, Finskem a Švýcarskem.

„Chtěl bych týmu moc poděkovat, protože jsme mezi nejlepší osmičkou v Evropě. Pravidla jsou bohužel letos krutá. Jeli jsme sem s očekáváním, že se něco takového může stát. Bojovali jsme do poslední chvíle, nevyšlo to,“ zhodnotil vystoupení českých atletů předseda svazu Libor Varhaník.

V elitní skupině se vedle vedoucího kvarteta a Ukrajinců udrželi Britové a Španělé. Z první ligy postoupilo Portugalsko.

Superliga mistrovství Evropy atletických družstev v Bydhošti (Polsko):

Konečné pořadí: 1. Polsko 345 bodů, 2. Německo 317,5, 3. Francie 316,5, 4. Itálie 316, 5. Británie 302,5, 6. Španělsko 294,5, 7. Ukrajina 225, 8. ČR 219,5, 9. Švédsko 210,5, 10. Řecko 197, 11. Finsko 190, 12. Švýcarsko 175.

Muži:

200 m (vítr -1,0 m/s): 1. Kilty (Brit.) 20,66, ...5. Maslák (ČR) 20,76.

800 m: 1. Kszczot (Pol.) 1:46,97, ...8. L. Hodboď (ČR) 1:49,00.

3000 m: 1. Mechaal (Šp.) 8:02,51, ...7. Friš (ČR) 8:08,03.

110 m př. (-1,8 m/s): 1. Ortega (Šp.) 13,38, ...v rozběhu 12. Sýkora (ČR) 14,16.

3000 m př.: 1. Carro (Šp.) 8:27,26, ...9. Kovář (ČR) 9:04,24.

Tyč: 1. Lisek (Pol.) 581, ...6. Kudlička (ČR) 556.

Trojskok: 1. Williams (Brit.) 17,14, ...11. Vodák (ČR) 15,51.

Disk: 1. Malachowski (Pol.) 63,02, ...7. Bárta (ČR) 57,66.

4x400 m: 1. Itálie 3:02,04, ...5. ČR (Tesař, Desenský, Šorm, Müller) 3:05,96.

Ženy:

200 m (-1,0 m/s): 1. Kambundjiová (Švýc.) 22,72, ...v rozběhu 12. Pírková (ČR) 24,00.

1500 m: 1. Ennaouiová (Pol.) 4:08,37, ...3. Mäki (ČR) 4:09,12.

5000 m: 1. Kleinová (Něm.) 15:39,00, ...8. Stewartová (ČR) 16:28,41.

100 m př. (-1,2 m/s): 1. Bogliolová (It.) 12,87, ...v rozběhu 10. Koudelová (ČR) 13,62.

Výška: 1. Levčenková (Ukr.) 197, ...9. mj. Sajdoková (ČR) 180.

Dálka: 1. Mihambová (Něm.) 711, ...10. Kučerová (ČR) 621.

Koule: 1. Schwanitzová (Něm.) 18,93, ...6. Červenková (ČR) 17,11.

Kladivo: 1. Tavernierová (Fr.) 72,81, ...6. Šafránková (ČR) 66,29.

4x400 m: 1. Polsko 3:24,81, ...9. ČR (Hofmanová, Petržilková, Pírková, Vondrová) 3:33,24.