Atletika potřebuje facelift, říká Coe a navrhuje ligu klubů. Extrémní způsob, reaguje Hejnová

Coe se v rozhovoru pro Guardian nechal slyšet, že atletika potřebuje facelift, tedy kosmetické změny. Podle jeho návrhu by totiž atleti měli závodit v jakési světové lize klubů. Reprezentovali by přitom jednotlivá města, která by si je vybírala prostřednictvím draftu, jaký znají třeba hokejisté z NHL.

Závodilo by se na fotbalových stadionech, na speciálně vybudovaných drahách. Sebastian Coe má rád show, takže například klasickou čtyřstovku by nahradil během na 300 metrů skrz nasvícené brány. „Musíme se zamyslet, jak atletiku přiblížit lidem. Tohle je ale hodně extrémní způsob,“ reaguje v rozhovoru pro Radiožurnál atletka Zuzana Hejnová.

Čistě týmové závody ale atleti znají dobře. V Čechách mají například extragu, na mezinárodní scéně mistrovství Evropy družstev nebo Kontinentální pohár. Letos na Zlaté tretře si obdobu avizované show Sebastiana Coea vyzkoušel oštěpař Jakub Vadlejch. Se svými krajany vyzval výběr Německa.

„Letos jsme byli na Zlaté tretře asi průkopníky. Vneslo to zajímavý náboj, ale atletika je především individuální sport, a proto jej většina lidí dělá,“ myslí si Vadlejch. Ten by jako druhý muž světového šampionátu v Londýně na výběr při draftu asi moc dlouho nečekal.