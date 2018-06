České hvězdy mají na Julisce co napravovat. Maslák i Hejnová chtějí zlepšit letošní časy

Trojnásobný halový mistr světa v běhu na 400 metrů Pavel Maslák má na startu sezony drobné problémy s motivací. Ty se projevily při jeho prvním startu v polské Radomi, ale domácí atmosféra by ho měla vyburcovat ke kvalitnějšímu výkonu.

„Doufám, že poběžím lépe než v Polsku, tam se mi to vůbec nepovedlo. Měl jsem tam pomalý rozběh, byl tam špatný vítr, ale to mě vůbec neomlouvá. Věřím, že na Odložilovi se toho nebudu bát a pořádně to rozběhnu. Když už vytuhnu, ať je z toho aspoň kvalitní čas,“ řekl Radiožurnálu čtvrtkař.

Čas z Polska 46,6 desetin sekundy je i na evropské poměry průměrný, a tak chce Pavel Maslák na Julisce předvést výrazně rychlejší čtvrtku.

Zuzana Hejnová je na tom na úvod sezony při porovnání se světovou špičkou výrazně lépe, ale ani ona zatím nemá důvody k velké radosti a Memoriál Josefa Odložila zařadila do svého programu na poslední chvíli.

„Původně jsem nechtěla běžet právě proto, že jedu do Osla, ale myslím, že to bude v pohodě. Každý závod je dobrý trénink a já se potřebuju dostat do rytmu,“ vysvětluje Zuzana Hejnová, kterou čeká ve jeden ovál s překážkami také ve čtvrtek na Diamantové lize v norském Oslu, kde by ráda vylepšila svůj čas 55,36 z amerického Eugene.

Holuša: 'Jsem bojovník'

Velkým testem pak bude hlavní disciplína mítinku pro nejlepšího českého mílaře posledních let. Přípravu Jakuba Holuši totiž výrazně poznamenaly problémy s kyčlí a hlavní krví, ale přes výrazný tréninkový skluz se na Julisku nepůjde jen proběhnout.

„Já jsem bojovník a budu bojovat o co nejlepší umístění, třeba i o vítězství. Ale musím běžet trošku takticky, abych nepřepálil začátek a nezalil se, nezničil tělo,“ plánuje před pražským závodem na 1500 metrů pátý mílař ze světového šampionátu v Londýně Jakub Holuša.

Hlavní program Memoriálu Josefa Odložila začne na Julisce v 17 hodin.