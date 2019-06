Atmosféra byla úžasná, pochvaluje si vítězná rekordmanka Nagoetteová Pražskou tyčku

„Moc jim fandím,“ povídala při pohledu na soupeřky před Rudolfinem aktuální česká jednička Romana Maláčová, která už v tu chvíli měla svůj závod, ve kterém obsadila třetí místo a vyrovnala si letošní maximum 456 centimetrů, za sebou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Atmosféra byla úžasná, pochvaluje si vítězná Američanka Nagoetteová Pražskou tyčku

V soutěži ale dál pokračovali za hlasitého povzbuzování fanoušků Američanka Katie Nageotteová a kanadská rekordmanka Alysha Newmannová.

„Jsem hrozně ráda, že se organizátorům povedlo holky sehnat. Dělají atmosféru, povzbuzují,“ byla ráda za mimořádnou konkurenci a příjemnou atmosféru Romana Maláčová.

A to přitom na poslední chvíli musela účast v závodě zrušit olympijská vítězka z Londýna a vedoucí tyčkařka letošních světových tabulek Američanka Jennifer Suhrová. Její krajanka ji ale zastoupila skvěle.

Kudlička ovládl Pražskou tyčku, Maláčová byla třetí mezi ženami Číst článek

„Je to pro mě hodně speciální. Je hodně vzrušující skákat před 480. Je to skvělý pocit letět v takové výšce přes laťku. Navíc atmosféra tady byla úžasná, lidé fandili při každém pokusu, dostat se tady přes rekord mítinku není nic jednoduchého a teď je můj,“ usmívala se Katie Nagotteová, když reagovala na to, že se stala novou rekordmankou Pražské tyčky.

To se navíc Nagotteové podařilo v den jejích 28.narozenin. Marně po závodě hledala v paměti, jestli 13.června někdy závodila.

„Nemyslím si, myslím, že to tady bylo úplně poprvé. Většinou jsem závodila tak nějak kolem toho data, ale ne přímo v ten ten. Takže tohle je skvělé - oslavit narozeniny venkovním osobním rekordem,“ připomněla Nagotteová, která se tak dostala do úzkého okruhu favoritek pro letošní světový šampionát v Kataru, že ještě nikdy tak vysoko venku neskočila.