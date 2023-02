Na evropský šampionát poletí 14 atletů. Juška s Mäki dostali divokou kartu, Staněk bude obhajovat titul

Český atletický svaz schválil čtrnáctičlennou nominaci na mistrovství Evropy do Turecka. Pojede sedm žen a sedm mužů. Divokou kartu dostali běžkyně Kristiina Mäki a dálkař Radek Juška, který na nedělním mistrovství republiky zaostal za potvrzovacím limitem 790 centimetrů jen o tři centimetry. V nominaci naopak chybí Petr Svoboda, trojnásobný medailista a halový mistr Evropy z roku 2011, jenž se při svém triumfu na mistrovství republiky zranil. Praha 13:51 21. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Staněk bude v Istanbulu obhajovat titul (archivní foto) | Foto: Matt Dunham | Zdroj: AP/ČTK

Největší nadějí na medaili bude pro českou výpravu koulař Tomáš Staněk, jenž obhajuje titul z posledního halového mistrovství Evropy (HME) v Toruni z roku 2021.

Tyčkařka Švábíková po novém halovém rekordu: Jsem sama překvapená, stále dělám spoustu chyb Číst článek

Až do neděle navíc byl i lídrem letošních kontinentálních tabulek, díky novému lucemburskému národnímu rekordu 21.93 ho sesadil Bob Bertemes.

To ale Staňka netrápí. „Samozřejmě o tom vím, ale ve výsledku je to jedno. V Istanbulu bude nový závod. Na někoho to může dolehnout, někoho to vybičuje. Ale karty budou rozdány znovu,“ říká s ledovým klidem.

Staněk bude v Istanbulu usilovat již o čtvrtý cenný kov z halových evropských šampionátů v řadě. Kromě již zmiňovaného zlata z Toruně má ve své sbírce ještě stříbro z Bělehradu 2017 a bronz z Glasgow 2019.

Juška i Mäki přesvědčili

Juška je se svým výkonem 787 centimetrů, jehož dosáhl na víkendovém mistrovství republiky (MČR), aktuálně desátým mužem průběžných evropských tabulek. V Ostravě skákal s ortézou na ruce, ani to ho však nezastavilo.

Devětadvacetiletý dálkař zazářil ziskem stříbrné medaile v roce 2015 na halovém mistrovství Evropy v Praze. O čtyři roky později v Glasgow skončil sedmý a na finále může jistě pomýšlet i v Istanbulu.

„Medaile může viset klidně na 795, takže kdybych se ještě trochu zlepšil, je tam velká šance,“ odhaluje Juška své ambice.

Běžec Sasínek překonal český rekord na jednu míli. ‚Psychicky je to náročná trať, ale cítil jsem se skvěle‘ Číst článek

I pro Mäki se jedná o třetí účast na kontinentálním halovém vrcholu sezóny. Z dosavadních dvou vystoupení na kontinentálních šampionátech pod střechou si vedla lépe v Praze 2015, kde obsadila v běhu na 3000 metrů desáté místo. V Glasgow 2019 vypadla na patnáctce v rozběhu.

Další české naděje

Na dobré umístění může pomýšlet i tyčkařka Amálie Švábíková, která o uplynulém víkendu překonala díky úspěšnému pokusu na 472 centimetrech český halový rekord a vyhoupla se na třetí místo průběžných evropských tabulek.

Pro svěřenkyni Štěpána Janáčka bude Istanbul druhým HME. Cesta jejím prvním šampionátem v Glasgow skončila v kvalifikaci.

Dobře si v tabulkách stojí také čtvrtkařka Lada Vondrová. Na mistrovství republiky navíc potvrdila na dvoustovce skvělou rychlostní formu. Ve svých třiadvaceti letech bude Vondrová reprezentovat Česko už na třetím HME.

Amálie Švábíková ozdobila úvodní den HMČR českým rekordem 4.72



Zdeněk Stromšík posunul svůj vlastní rekord šampionátu na nejkratší sprinterské distanci na 6.59



Kompletní report https://t.co/R43xB1oKJ9 pic.twitter.com/xHRvk38xLG — Česká atletika (@czatletika) February 18, 2023

Matadoři i nováčci

Co se týče zkušeností, je česká výprava velmi různorodá. Zatímco Staněk a mílař Filip Sasínek, bronzový medailista z patnáctistovky z roku 2017, pojedou už na své páté HME, vícebojař Ondřej Kopecký má před sebou premiéru na velké mezinárodní akci mezi dospělými. Čtvrtý start čeká sprintera Zdeňka Stromšíka, třetí osmistovkaře Filipa Šnejdra.

Čtvrtkař Vít Müller sice nominačním kritériím vyhověl, nicméně jako specialista na 400 metrů překážek se rozhodl dát přednost kvalitní přípravě na venkovní sezónu.

Nominováno ✅



Na halovém mistrovství Evropy v Turecku se první březnový víkend představí tito čeští reprezentanti https://t.co/CyyUNCHwM9 pic.twitter.com/yBGQjigjt7 — Česká atletika (@czatletika) February 20, 2023