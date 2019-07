Na republikovém mistrovství zvítězila v oštěpu potřinácté Špotáková, Ogrodníková byla třetí

Souboje oštěpařek Barbory Špotákové s Nikolou Ogrodníkovou a běžkyň Zuzany Hejnové s Ladou Vondrovou – to byly očekávané vrcholy atletického mistrovství České republiky v Brně. V oštěpařském sektoru nakonec zvítězily zkušenosti, Špotáková získala už třinácté republikové zlato. To v běhu na 400 metrů se Hejnová v cíli dívala na záda devatenáctileté soupeřky, nedávno stříbrné z juniorského mistrovství Evropy. Brno 19:29 27. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oštep žen vyhrála Barbora Špotáková z Dukly Praha | Zdroj: ČTK

Čerstvá mistryně České republiky v běhu na 400 metrů Lada Vondrová měla po doběhu největší radost z posunutí osobního rekordu na 51,71. Skalp dvojnásobné mistryně světa ze stejně dlouhého závodu překážkářek, Zuzany Hejnové, ale devatenáctiletou vítězku taky těšil.

„Přeci jenom je to mistryně světa a super běžkyně, takže jsem za to ráda. Není úplně mým vzorem, já si je totiž nedávám. Myslím, že člověk by měl být pořád sám sebou,“ řekla po závodě Radiožurnálu Vondrová.

Zkušenější Hejnová v cíli věřila, že i její účast pomohla Vondrové k nejlepšímu času v životě: „Je potřeba tam někoho mít. Zkoušela to v rozběhu, ale myslím, že je nesmysl zkoušet to sama. Čas se daleko lépe tvoří, když jsou tam soupeřky. Kdyby předtím pošetřila, mohla by teď běžet ještě rychleji.“

Stříbrnou Hejnovou tak ani nemrzelo, že se přihlásila do čtyřsetmetrového závodu bez překážek a přišla tak o téměř jisté republikové zlato.

„Na překážkách bych běžela sólo závod a nic by mi to nedalo. Překážek mám letos naběhaných hodně, tak jsem si chtěla zkusit změnit disciplínu a jsem ráda, že jsem to udělala,“ říkala Hejnová.

Mládí vs. zkušenost 1:1

Zatímco na běžeckém ovále zkušenější závodnice na dravé mládí nestačila, v oštěpařském sektoru to bylo jinak. Loňské mistryni Nikole Ogrodníkové závod nevyšel, zapsala si jediný úspěšný pokus a skončila třetí. Zlato tak potřinácté získala Barbora Špotáková, která se letos vrátila po mateřské pauze.

„Čekala jsem velkou bitvu. Vyšla jsem z toho vítězně a bez zhoršení achilovky, takže mě všechno těší,“ byla spokojená Špotáková.

Jak vážně republikové mistrovství dvojnásobná olympijská šampionka brala, dosvědčuje i to, že do Brna přijela už den před závodem.

„Hezky jsem se tady vyspala, což je pro mě v tomhle roce opravdu ojedinělé, unikátní a za odměnu,“ narážela Barbora Špotáková na fakt, že roční syn Darek ji doma ještě moc často vyspat nenechá.

Mistrovství České republiky v atletice v Brně:

Muži:

200 m (vítr -0,5 m/s): 1. Maslák 20,90, 2. Veleba (oba Dukla Praha) 21,04, 3. Jirka (Olymp Praha) 21,06.

400 m: 1. Šorm (Dukla Praha) 46,73, 2. Veselý (Stará Boleslav) 47,49, 3. L. Hodboď (Hradec Králové) 47,61.

800 m: 1. Šnejdr (Slavia Praha) 1.47,05, 2. Saleh (Dukla Praha) 1.48,01, 3. Vystrk (Univerzita Brno) 1.48,86.

1500 m: 1. Holuša (Dukla Praha) 3.44,96, 2. Sasínek (Hodonín) 3.46,50, 3. Šinágl (Olymp Praha) 3.47,43.

5000 m: 1. Friš (Dukla Praha) 14.29,05, 2. Homoláč (Univerzita Brno) 14.32,28, 3. Budil (Atletika Písek) 14.33,76.

400 m př.: 1. Müller (Hradec Králové) 49,59, 2. Tesař (Stará Boleslav) 50,50, 3. Tuček (Univerzita Brno) 50,93.

Dálka: 1. Juška (Olymp Praha) 772, 2. Vondráček (Hvězda Pardubice) 760, 3. Jirásek (Dukla Praha) 720.

Koule: 1. Staněk 19,81, 2. Novák (oba Dukla Praha) 18,32, 3. Tupý (Bechyně) 17,34.

Oštěp: 1. Vadlejch 83,22, 2. Veselý 79,27, 3. Frydrych (všichni Dukla Praha) 75,03.

4x400 m: 1. Sokol Hradec Králové 3.13,11, 2. Slavia Praha 3.13,33, 3. Univerzita Brno 3.14,15.

Ženy:

200 m (-1,5 m/s): 1. Pírková (USK Praha) 23,56, 2. Bendová (Olymp Praha) 23,86, 3. Seidlová (USK Praha) 24,13.

400 m: 1. Vondrová (Hvězda Pardubice) 51,71, 2. Hejnová (Dukla Praha) 52,44, 3. Petržilková (Škoda Plzeň) 53,47.

800 m: 1. Mäki (Olymp Praha) 2.08,41, 2. Hluchá (Sokol Opava) 2.08,84, 3. Mezuliáníková (Olymp Praha) 2.09,10.

1500 m: 1. Mäki 4.25,95, 2. Sekanová (USK Praha) 4.27,25, 3. Vocásková (Dukla Praha) 4.28,96.

400 m př.: 1. Jonášová (Škoda Plzeň) 59,16, 2. Pertlíková (Jihlava) 59,41, 3. Bičianová (USK Praha) 59,81.

3000 m př.: 1. Krchová (USK Praha) 10.13,76, 2. Hrochová (Škoda Plzeň) 10.33,12, 3. Svobodová (Most) 10.57,27.

Trojskok: 1. Maštalířová (SK Jeseniova) 12,42, 2. Májková (USK Praha) 12,40, 3. Vachata (Sokol Kolín) 12,34.

Tyč: 1. Maláčová 440, 2. Švábíková (obě USK Praha) 427, 3. Pöschlová (TEPO Kladno) 401.

Oštěp: 1. Špotáková 63,14, 2. Šedivá 57,56, 3. Ogrodníková (všechny Dukla Praha) 56,36.

Kladivo: 1. Šafránková (Sokol Kolín) 67,25, 2. Králová (USK Praha) 64,15, 3. Kuklová (Slezan Opava) 62,07.

4x400 m: 1. Škoda Plzeň 3.40,29, 2. USK Praha 3.45,02, 3. Slavia Praha 3.49,42.