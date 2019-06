Republikový šampionát ve vícebojích: Doležalovi ke splnění limitu na mistrovství světa kousek scházel

Mužskou soutěž od samého začátku ovládali dva závodníci z pražského Olympu. Jan Doležal a Jiří Sýkora atakovali své osobní rekordy a letošní nejlepší maxima a kromě co nejlepšího umístění usilovali také o nominaci na mistrovství světa v Dauhá, které se koná letos na podzim. Sýkora však kvůli bolesti zad víceboj nedokončil a Doležal hranici 8200 bodů také těsně nepokořil.

„S výkonem sice na sto procent spokojený nejsem, ale těší mě, že mi výkonnost stále roste a předvádím vyrovnané závody,“ řekl po závodech Jan Doležal. Celkově v deseti disciplínách nasbíral 8142 bodů, což je jeho nový osobní rekord. Šanci překonat nominační limit na mistrovství světa bude mít znovu za měsíc na Evropském poháru družstev.

Na stupních vítězů ho doplnil Marek Lukáš, který stříbrnou medailí rozšířil svou bohatou sbírku kovů z domácích šampionátů, a Ondřej Kopecký.

V ženské kategorii byla soutěž vyrovnaná až do samého konce. Jana Novotná, která byla v čele už po prvním dni, si nakonec svůj náskok udržela a v soutěži zvítězila. Zisk 5905 bodů, které si ve výsledném součtu zapsala, pro ni znamenal posun osobního rekordu, který označila za „šílený“. „Druhý den byl tak trochu z říše snů. Jsem strašně spokojená,“ řekla Novotná v rozhovoru pro Českou atletiku.

Plná hlava státnic

Po celé dva dny měla těsně za sebou dvojčata Dvořákovy, s nimiž i trénuje. „Všechny trénujeme v jedné tréninkové skupině a to, že jsme tam takhle srovnané, nás těší,“ řekla Kateřina Dvořáková, která nakonec skončila druhá. Spokojená mohla být hlavně na oštěpu, výšce a závěrečné osmistovce – ze všech těchto disciplín si odnáší osobní rekord.

Nespokojenost projevila atletka nad svým sprintem na 200 metrů. „Nemám asi tolik neběháno jako minulý rok, nebo je to tím, že mám plnou hlavu státnic, ale jsem prostě nějaká pomalá, což mě mrzí,“ postěžovala si po prvním dni víceboje.

Nicméně vydařené výkony převažovaly a pomohly Dvořákové ke skvělému celkovému skóre. 5671 bodů je pro atletku nový osobní rekord a zároveň splněný B limit na Mistrovství Evropy do 23 let. Do Švédska odjedou letos v červenci s Janou Novotnou společně. „Jsem za to strašně ráda,“ okomentovala tuto skutečnost v rozhovoru víkendová vítězka.

Kromě kategorie mužů a žen soutěžili o víkendu ve Zlíně také mladí atleti. Závod juniorek vyhrála po skvělém výkonu v oštěpu Anna Kerbachová. Ona i druhá Šínová se nominovaly na mistrovství Evropy juniorů v Boras. Mezi juniory zvítězil Jan Lepeška.