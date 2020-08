Ruská atletika zaplatila pokutu za doping, od ministerstva na to dostala přes 6 miliard dolarů

Pokud by Rusko pět milionů dolarů z pokuty a náklady na řízení ve výši 1,3 milionu dolarů neuhradilo, hrozilo by mu vyloučení ze všech soutěží. O účast na závodech by tak přišli i ti atleti, kteří dosud mohli díky výjimce startovat jako neutrální.

Přijetí platby potvrdil v oficiálním prohlášení mluvčí Světové atletiky. Rusko tak podle něho splnilo jednu z podmínek, které mu stanovila zvláštní komise.

Pokud splní i další podmínky, pak i nadále bude moci deset jeho atletů startovat pod neutrální vlajkou. Zbytek pokuty může RusAF uhradit až za dva roky.

Rusko je kvůli státem organizovanému dopingu suspendováno od listopadu 2015 a první část desetimilionové pokuty mělo zaplatit do 1. července. To ale neudělalo s poukazem na to, že nemá dostatek prostředků. Vedení WA proto pozastavilo schvalovací proces pro desítku atletů, kterým bylo umožněno na mezinárodní scéně startovat s neutrálním statusem.