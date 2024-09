Česku roste všestranný atletický talent. ‚Ještě to není jasná cesta,‘ odmítá zatím zaměření na čtvrtku Rada

Letošní atletická sezona ukázala, že má Česko spoustu nadějných talentů a mezi ty největší patří Michal Rada. Je mu teprve 17 let, ale i díky své všestrannosti o něm trenéři mluví jako o nevídaném úkazu. V dorostenecké kategorii posunul evropský rekord a mezi juniory byl těsně druhý na mistrovství světa. Praha 16:51 19. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český atlet Michal Rada | Foto: Ivo Stejskal | Zdroj: ČTK

Michal Rada se letos stal prvním Evropanem, který kdy běžel mezi dorostenci 400 metrů překážek pod 50 sekund a na „dospělých překážkách“, které jsou o sedm centimetrů vyšší, byl pak dokonce ještě o něco rychlejší. A přestože mu před závody nechybí sebevědomí, takové zlepšení nečekal.

„Ne, vůbec. Před sezonou jsem měl takový cíl, že bych byl rád, kdybych se dostal k hranici padesáti sekund. A to se mi nakonec povedlo, takže jsem strašně rád,“ předčil svá očekávání Rada.

„Tu speciální práci Michal ještě nedělal. Takže jsme to nedělali úplně naplno a vždycky říkám: ‚Nezlobte se, že vás šetřím‘,“ mluví trenér Jiří Couf v množném čísle, protože v Českých Budějovicích připravuje i Michalovo dvojče Ninu.

Ta na evropském šampionátu v Banské Bystrici také vybojovala zlatou medaili, jak jinak než v běhu na 400 metrů překážek. Ale pro Michala není tato disciplína jednoznačnou jedničkou.

„Ještě to není jasná cesta. Jsou tam ještě otevřené dveře pro víceboj, nebo třeba pro skok daleký. Myslím si, že dveře těm disciplínám ještě nechceme zavřít,“ nechce se Rada ještě definitivně věnovat jen jedné disciplíně.

„Zatím jsme to takhle měli. Já jsem se musel řídit tím, co mi momentálně umožňuje Michal a jeho hlava a tělo. Tělesné změny u něj ještě pořád probíhaly a ještě probíhají. Takže já musím opatrně, aby to nebylo moc a bylo to správně. Asi by ten víceboj chtěl, i když to asi všechno nezvládne udělat. On to chodí spontánně,“ usmívá se Jiří Couf.

Trenér ví, že má Rada obrovské rezervy v tréninku a je až neuvěřitelné k jakým výkonům se sedmnáctiletý reprezentant i tak dostal. Rada je národním dorosteneckým rekordmanem v sedmiboji, v trojskoku, na šedesátce překážek, hladké čtyřstovce a samozřejmě i té s překážkami, navíc umí i třeba v dálce přes sedm a půl metru.

To je výjimečný potenciál, který jen dokazuje výrazný vzestup českých atletů v mládežnických kategoriích a trenér juniorského mistra světa Tomase Järvinena Josef Karas tak věří v pozitivní budoucnost.

„Když to my trenéři, svazy a jiné skupiny, které v tom jsou, nepokazíme, tak si myslím, že máme před sebou krásných deset až dvanáct let,“ předpovídá někdejší reprezentační desetibojař a teď trenér vícebojaře Järvinena nebo dálkaře Jušky Josef Karas hezké roky pro českou atletiku.