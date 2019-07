Nový šéftrenér atletů Netscher: Chvilku potrvá, než přetrhám pupeční šňůru s fotbalem

V devadesátých letech dvakrát držel český rekord ve skoku o tyči, po konci aktivní kariéry ale Jan Netscher atletiku opustil. Jako kondiční kouč připravoval fotbalisty, pracoval pro pražskou Slavii i reprezentační tým. Teď se ale vrací k atletice - vyhrál totiž výběrové řízení na pozici svazového šéftrenéra. Brno 12:40 28. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva nový šéftrenér atletů Jan Netscher, předseda svazu Libor Varhaník a odcházející šéftrenér Tomáš Dvořák | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

„Po předsednictvu svazu jsem jmenoval šéftrenérem Českého atletického svazu k datu 16. září Honzu Netschera. Vítám ho na palubě,“ oznámil předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník při republikovém mistrovství v Brně jméno nového šéftrenéra.

Do zmíněné půlky září bude Jan Netscher spolupracovat s Tomášem Dvořákem, který na této pozici po deseti letech končí.

„Mám v hlavě zatím tak pět, deset procent toho počítače co má za ty roky v hlavě on. Tím, že jsem to neplánoval dlouhodobě, tak tam mám nějakou díru. On si pamatuje výsledky od roku 2000. Čeká mě pár hodin strávených v posteli s počítačem a sledování výsledků,“ uvědomuje si Netscher, který po konci tyčkařské kariéry sledoval atletiku jen jako fanoušek.

„Ale jako sofistikovaný fanoušek, který o tom něco ví. A když vidí nějaký výkon, řekne si, kde se to zlepšuje a kde zhoršuje. Když vidím, jak letos létají tyčkaři po světě, tak jsem nadšený. Když vidím třeba jinou disciplínu, tak si zase říkám, že jsme měli lepší závodníky. Tak je to ale v každém sportu. Máte horší a lepší generace.“

Třiačtyřicetiletý trenér navíc předpokládá, že u atletů využije to, co se naučil jako kondiční kouč fotbalových týmů.

„Po kondiční stránce jsou fotbalisti na jiné úrovni než atleti. Stovkař nepotřebuje uběhnout dvanáct kilometrů. Je to jiný sport. Potřebujete ty lidi udržet zdravý a dostat je na hranici jejich možností. To je stejné. Akorát používáte jiné metody a dávky.“

Fotbalovou část života Netscher minimálně po dobu práce ve funkci atletického šéftrenéra uzavře. I když úplně jednoduché to nebude.

„Ve fotbale mám za dvacet let spousta kamarádů. Ne, že bych měl čas to sledovat. Chodí mi ale pořád zpravodajství. Do teď nikdo neví, že jsem šéftrenérem Českého atletického svazu. Chvilku potrvá, než přetrhám tu pupeční šňůru s fotbalem,“ říká pro Radiožurnál Jan Netscher.

Toho čeká první ostrá zkouška v nové roli už na mistrovství světa, které na přelomu září a října přivítá Dauhá. S nominací mu ještě pomůže loučící se šéftrenér Tomáš Dvořák, v době šampionátu už ale bývalý desetibojař plánuje chodit okolo Annapurny a atletiku vypustit z hlavy.