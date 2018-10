Jeho výkon nemohli rozhodčí ani změřit. Před 50 lety předvedl Bob Beamon ‚skok do nového tisíciletí‘

Představte si, že by sprinter zaběhl sto metrů pod devět sekund. A nemusíme ani moc ubírat z nadsázky, abychom našli přirovnání k výkonu dálkaře Boba Beamona na olympijských hrách v Mexiku. Přesně před 50 lety americký reprezentant předvedl tzv. skok do nového tisíciletí. Doletěl na 890 centimetrů a vylepšil tak světový rekord o 55 centimetrů. Praha 12:30 18. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bob Beamon na snímku z roku 2015. | Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

I když byl Bob Beamon velký favorit - vyhrál předchozích 22 závodů z 23 a v tabulkách mu patřil, byť s nedovolenou podporou větru, tehdy nejdelší výkon, takový veleskok od sebe neočekával. Chtěl hlavně zlatou medaili. A už vůbec s takovým úletem nepočítali rozhodčí. Jejich nová měřicí optika na 890 centimetrů ani nedosáhla.

„Říkal jsem si, proč to trvá tak dlouho? Čekal jsem pět minut, deset minut a až po čtvrt hodině přinesli rozhodčí pásku s metrem. Tušil jsem a doufal, že jsem rekord o něco zlepšil. Přišel za mnou ale můj krajan Ralph Boston a řekl, že je po soutěži,“ vyprávěl Beamon v rozhovoru pro televizní stanici ABC.

To už se mu vzpomínky rozležely v hlavě. Bezprostředně po skoku totiž jeho tělo pohltil šok, katalepsie. Beamon se chtěl radovat, ale neudržel se na nohou. Vždyť se do olympijského finále málem ani nedostal. Své první dva kvalifikační pokusy rodák z New Yorku přešlápl a po tom posledním, úspěšném klidnil v noci nervy tequilou.

„Olympijské hry jsou opravdu jedinečné. Jsou tak důležité závody, kde jste pod velkým tlakem. Vlastně v jeden okamžik v rozmezí čtyř let musíte předvést to nejlepší, co v sobě máte, v nohách a taky hlavně. V Mexiku navíc nadmořská výška přála dobrým výkonům. A já chtěl tak moc zlatou medaili. No a sešlo se všechno, co jsem potřeboval,“ říkal Beamon.

Ke svému olympijskému výkonu se Beamon už nikdy nepřiblížil. A překonat jeho mexické maximum se nepodařilo ani legendárnímu Carlu Lewisovi. Až v roce 1991 upravil světový rekord jiný Američan - Mike Powell. 890 centimetrů přeskočil o 5 centimetrů.