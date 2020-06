Nejsem na tom tak jako loni nebo v hale, popisuje tyčkař Kudlička návrat po koronavirové pauze

Čtvrtý tyčkař z poslední olympiády Jan Kudlička dál nemá v Česku konkurenci, se svými aktuálními výkony ale spokojený není. Závod na Strahově, který byl zařazený do projektu České atletiky Spolu na startu, sice s přehledem vyhrál, ale 530 centimetrů je o víc než půl metru méně, než jeho je jeho národní rekord. Praha 10:13 13. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tyčkař Jan Kudlička | Zdroj: ASC Dukla

„530 centimetrů. Ten výkon je sice dost špatný, ale nevypadalo to zas tak zle, spíš si za to mohu sám, že jsem těch 550 nezapsal,“ popisuje pro Radiožurnál Jan Kudlička.

Stejně jako ostatním i Kudličkovi zabránila koronavirová pandemie v běžném startu do sezony, a proto tak nyní může být jedním z důležitých faktorů motivace.

„Já si to trochu zjednodušuji v hlavě, protože skáču z krátkého rozběhu, takže výkon už je tím pádem nižší. Myslím, že kdyby se mi podařilo zapsat 550 centimetrů, nebo z tohoto rozběhu možná někdy 560, tak by to byl super ukazatel do budoucna na další rozběhy. Je ale začátek sezony a moc skokanských tréninků nebylo,“ líčí český tyčkař.

Útok na rekord

Jak ale dvaatřicetiletý atlet popisuje, délka rozběhu nemusí vždy hrát svou roli. „Někdy si člověk může naměřit dvacet kroků a skočit míň než z deseti. Je to otázka. Samozřejmě co se týče fyzické, běžecké připravenosti, tak na tom nejsem tak jako loni nebo teď v hale, protože to úplně nešlo. Myslím, že kdybych šel ze svého normálního závodního rozběhu, tak bych skočil to stejné a možná bych se u toho trápil.“

V koronavirem poznamenané sezoně tak nejlepší český tyčkař zřejmě nebude útočit na svůj národní rekord, který měří 583 centimetrů.

„Na to se musí stabilně skákat třeba 570 centimetrů, aby se to dalo. Ale nikdy neříkej nikdy,“ říká Jan Kudlička, který plánuje využít letošní sezonu k zdokonalení techniky, aby se v příštím olympijském roce mohl vrátit na výšky kolem jeho národního rekordu.