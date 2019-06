Špičkoví tyčkaři v centru metropole. Tradiční Pražskou tyčku ozdobí česká elita i olympijská vítězka

„O něčem takovém jsem snila pravděpodobně někdy od roku 2004, kdy jsem začala skákat o tyči. Říkala, že bych se tomu mohla někdy alespoň přiblížit, no a najednou tady stojím, mám v ruce zlatou medaili a sen se stává skutečností. Těžko to lze vyjádřit slovy - je to prostě úžasné,“ povídala před skoro sedmi lety po olympijském triumfu Američanka Suhrová na londýnském stadionu.

Další zlatou medaili přidala v roce 2016, kdy ovládla halový světový šampionát na domácí půdě v Portlandu, ale od té doby do nejužší špičky nepatřila. To se ale letos změnilo a Suhrová je výkonem 491 centimetrů z Texasu aktuálně nejlepší tyčkařkou sezony. Kromě ní se před Rudolfinem představí také třeba třetí dívka tabulek Kanaďanka Newmannová. A ke kvalitnímu výkonu by jim mohl pomoct i speciální povrch

„Je to na prknech na pódiu, takže se běží opravdu zadarmo, kontakt s diváky, hudba,“ mluví Jan Kudlička o tradičně příjemné atmosféře pražského závodu.

Český rekordman ale zatím neprožívá vydařenou sezonu a 545 centimetrů je zatím daleko za jeho maximem i limitem pro světový šampionát v Kataru. Důležité také bude, jestli stejně jako loni nepřijde v čase závodu změna počasí

„Mrzí mě to, protože jsem v rozcvičení skočil 570 úplně v pohodě a říkal jsem si, že to bude super, ale pak se nám nebesa takhle pokazila a začalo pršet,“ byl loni Jan Kudlička zklamaný, přestože s výkonem 555 centimetrů vyhrál.

Ženská soutěž začne na náměstí Jana Palacha v 15.00, muži začnou skákat zhruba po sedmnácté hodině.