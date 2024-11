Musela jsem ji hodně přesvědčovat, říká tyčkařka Švábíková o přechodu k trenérce Kudličkové

Není obvyklé, že by po životní sezoně sportovec měnil trenéra, ale pro takový krok se rozhodla tyčkařka Amálie Švábíková. Česká atletka vybojovala na olympijských Hrách v Paříži skvělé páté místo v národním rekordu (480 cm), ale přípravu na novou sezonu už nezačala s trenérem Štěpánem Janáčkem, ale s Jiřinou Kudličkovou. Praha 18:16 14. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Amálie Švabíková | Foto: Iva Roháčková

„Tím, že jsme si před olympiádou se Štěpánem řekli, že po olympiádě spolupráci rozvážeme, tak už jsem se o tom s Jiřkou bavila, nějakým způsobem jsem jí tu situaci nastínila. Ale jak se ta olympiáda povedla, tak od Jiřky přišla zpráva: ‚Doufám, že tímhle se to vyřešilo‘, a že u Štěpána zůstanu dál, není důvod ke změně. Z mé strany ale prostě byl,“ popisuje situaci po pařížské olympiádě Švábíková.

Jedním dechem ale dodává, že se s Janáčkem, díky kterému se za poslední roky výrazně zlepšila, rozešli v dobrém. A velmi stála o to, aby jí trénovala Kudličková, které právě národní tyčkařský rekord v Paříži Švábíková vzala.

„Musela jsem ji hodně přesvědčovat. Šla jsem do toho s tím, že pokud to nepřijme, tak to budu respektovat. Opravdu do poslední chvíle nevěděla a pak mi hodila záchranné lano,“ těší bronzovou medailistku z posledního halového mistrovství Evropy.

A přes různá očekávání je prý sama překvapená z toho, jak to historicky nejlepším českým tyčkařkám na tréninku funguje.

„Asi ta nálada na tréninku a jak je Jiřka obrovsky snaživá. Je do toho zapálená, hrozně ji to baví. Můžu říct, že na začátku z toho měla velký strach a já do poslední chvíle nevěděla, jestli moji nabídku přijme. Myslím, že nás to obě nás to moc baví a ačkoliv nemá trenérské zkušenosti, tak je naprostý profík,“ popisuje Švábíková důvody, proč se pro změnu rozhodla.

Bronzová olympijská medailistka se pod vedením Kudličkové snaží zapracovat hlavně na rychlosti rozběhu, což by mohlo fungovat. Vždyť otec Kudličkové, František Ptáčník, je český rekordman v běhu na 60 metrů.

„To přišlo i díky Duplantisovi, který řekl, že osmdesát procent jeho tréninku je zaměřených na rychlost, pak nějakých deset procent na dynamickou sílu a zbytek na techniku. Ta technika je samozřejmě také důležitá, ale já vím, že moje největší rezervy jsou v té rychlosti,“ doplňuje tyčkařka Švábíková.

V halové sezoně chtěla obhájit medaili z halového mistrovství Evropy a bude také jednou hlavních tváří elitního mezinárodního mítinku Czech Indoor Gala na začátku února.