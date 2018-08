Olympijskou medaili získal jako benjamínek, na bronz z Atén výškař Bába už nenavázal

„Věděl jsem, že na to mám, že do toho pokusu dám všechno. Bylo s rezervičkou a v pohodě, ale hodně mě ten pokus vyčerpal,“ vyprávěl v roce 2004 na olympijských hrách v Aténách Jaroslav Bába.

Jaroslav Bába *2. září 1984 Venkovní osobní rekord – 236 cm Halový osobní rekord – 237 cm Největší úspěchy: LOH 2004 – bronzová medaile HME 2011 – stříbrná medaile HME 2013 – bronzová medaile ME juniorů 2003 – zlatá medaile ME do 23 let 2005 – zlatá medaile 11násobný mistr České republiky

V 19 letech to byl to ještě mladíček, benjamínek české atletiky, když dosáhl na svůj největší úspěch kariéry. Po bronzu z halového mistrovství světa získal ve stejném roce stejnou medaili i z olympijských her za výkon 234 centimetrů.

„Je to super, jsem strašně rád, že jsem medaili získal. Trošku jsem doufal, že bych mohl skočit ještě 236 a zaútočit na stříbrnou, ale už mi nezbylo dost sil,“ vysvětloval.

Celou kariéru měl tehdy ještě před sebou, a tak mu mnozí věštili skvělou budoucnost, klidně i několik dalších medailí z olympijských her nebo světových šampionátů, jenže už nepřidal ani jednu.

Sice přeskočil 237 centimetrů, což se nikdy předtím ani potom žádnému Čechovi nepovedlo, ale i vinou zdravotních problémů získal už jen stříbro a bronz z halového mistrovství Evropy.

'Medaili budu ukazovat dětem a vnoučatům'

Spíše se kupila smutná hodnocení závodů, tak jako po podprůměrných 220 centimetrech a 14. místě na olympijských hrách v Riu: „225 se nepovedlo. První pokus na 220 byl docela dobrý, říkal jsem si, že by to mohlo jít. Ale pak tři pokusy špatně a když tělo neposlouchá, jak má, dopadlo to, jak to dopadlo.“

Podobně okomentoval Jaroslav Bába i rozhodnutí ukončit ve 33 letech aktivní kariéru. „Vlétl jsem do špičky hodně brzo a tělo už neposlouchá, je vidět, že toho má hodně za sebou. Vždycky jsem si přál vyhrát olympiádu, to se bohužel nepovedlo, ale medaile mi zůstane a jednou ji budu ukazovat dětem a vnoučatům,“ řekl teď už bývalý výškař České televizi s tím, že by u atletiky chtěl zůstat a pomáhat růst novým talentům.