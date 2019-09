‚Do poslední chvíle nevíte, jak to dopadne.‘ V Kataru bude mít premiéru smíšená štafeta

Ještě nikdy nebojovali na mistrovství světa v atletice muži v jednom závodě proti ženám, ale to se v sobotu změní. V katarském Dauhá bude mít premiéru smíšená štafeta na 4x400 metrů a na sobotní závod se chystá i česká čtveřice Jan Tesař, Lada Vondrová, Tereza Petržílková a Patrik Šorm. Dauhá 14:45 28. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Atletický stadion v Dauhá | Zdroj: Reuters

Češi si novinku vyzkoušeli už na Evropských hrách v Minsku, kde vybojovali stříbrné medaile, ale v sobotu je čeká úplně jiná konkurence. V 19 hodin českého času nastoupí do rozběhu se štafetami Spojených států, Jamajky nebo Velké Británie a tři přímá postupová místa by tak měla být poměrně jasně rozdána. Ředitel českého atletického svazu Tomáš Janků se ale těší na vyrovnaný souboj.

Přehrát 00:00 / 00:00 Na atletickém mistrovství světa se běžci utkají v nové disciplíně.

„Vesměs je to dobré v tom, že do poslední chvíle nevíte, jak to dopadne. Může se stát, že je složení štafet tak namixované, že do poslední chvíle není jasné, jak se to v cílové rovince srovná," řekl Janků Radiožurnálu

Trenéři totiž nejsou vázáni tím, že musí na určitý úsek nasadit muže a na další ženu. Nejčastěji sice rozbíhají a finišují závod v této nové olympijské disciplíně muži, ale nezřídka se stává, že týmy taktizují a pořadím zamíchají.

„Myslím, že to bude pro diváky zajímavé. Je to konfrontace žen a mužů, i v jakém pořadí poběží, je zajímavé. Bude to atraktivní disciplína, ve které máme šanci na dobrý výsledek,“ věří šéftrenér Jan Netscher, že se mezi elitní osmičku Češi dostanou. A to i díky tomu, že by ve smíšené štafetě neměla být taková konkurence jako v ostatních závodech na dráze.

„Čtvrtkaři jsou hodně vytížení. Někteří běží překážky, někteří hladkou čtvrtku, někdo se připravuje na štafetu. To znamená, že zátěž se rozloží mezi více závodníků, což může být naše výhoda,“ doufá Netscher.

„Pokud se někdo snaží inovovat atletiku, tak tohle se povedlo. Mně osobně to hrozně baví,“ dodal Janků před večerní světovou premiérou smíšené atletické štafety, ve které za každou reprezentaci poběží čtyřsetmetrový úsek dva muži a dvě ženy.