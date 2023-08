Před patnácti lety Špotáková vybojovala první olympijské zlato. Vítězný hod si nepamatuje

Je to už patnáct let, co oštěpařka Barbora Špotáková získala svou první zlatou medaili z olympijských her. V Pekingu přitom dlouho zaostávala za Ruskou Marijí Abakumovovou. Přesně v den, když si lidé připomínali čtyřicáté výroční srpnové okupace Československa. Špotáková tak s ruskou soupeřkou i proto nechtěla prohrát a až díky poslednímu pokusu slavila první olympijský triumf. Praha 9:53 21. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Špotáková před 15 lety získala v Pekingu první olympijské zlato | Foto: Iva Roháčková

Barbora Špotáková ve finále oštěpařek na olympijských hrách v Pekingu v roce 2008 potřebovala překonat evropský rekord, aby Rusku Mariji Abakumovovou zdolala. Před poslední šestou sérií pokusů česká reprezentantka myslela i na čtyřicet let starý vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa, i když ho sama nezažila.

„Přesně to se mi honilo hlavou. Bylo ošklivé, že byl 21. srpen, Ruska vede, má hozeno sedmdesát metrů a že to nebudu schopná otočit. Ono se to ale povedlo a je to nejhezčí věc, kterou jsem mohla udělat,“ řekla Radiožurnálu po vítězství v Pekingu Barbora Špotáková.

Česká oštěpařka ale nikdy před tím ještě nepřehodila sedmdesát metrů. „Vědět před šestým pokusem, že musíte hodit přes sedmdesát a půl, aby se vám to povedlo, tak to je neuvěřitelné. Myslím si, že se stal zázrak, to není normální. Ani nevím, jak jsem to hodila. Je to krása,“ říkala Špotáková.

V polovině finále oštěpařek na olympiádě v Pekingu navíc začalo hustě pršet a nevypadalo to, že by se mělo v náročných podmínkách medailové pořadí měnit. Špotákové tehdy dodávala energii i Polka Madejczyková.

„Jako poslední si pamatuji, jak mě objímala Polka, která mi přála a posílala energii. Pořád mi říkala, že musím bojovat do konce. To jediné si pamatuji a pak nic,“ mluvila dojatě Špotáková, když novým evropským rekordem (71,42 m) vyhrála první olympijské zlato.

Ikonický souboj Špotákové s Ruskou Abakumovovou v den 40. výročí okupace Československa hudebně ztvárnila i kapela Tři Sestry v písničce Čtvrtá sestra.

Zatímco Ruska Abakumovová kvůli dopingu dodatečně přišla o stříbro z Pekingu, Špotáková olympijské vítězství obhájila v roce 2012 v Londýně a medaili vybojovala i na olympijských hrách v Riu, kde získala bronz. Kromě toho má Špotáková ještě tři zlata z mistrovství světa a jedno z evropského šampionátu. Navíc drží i světový rekord, který má hodnotu 72,28 metru. S profesionální kariérou se rozloučila v září 2022 v 41 letech.