Před 30 lety Griffithová-Joynerová stanovila dosud nepřekonaný rekord v běhu na 100 metrů

Výstřední štíhlá sprinterka s dlouhými vlasy i nehty protáhla krok a 16. července 1988 deklasovala ve čtvrtfinále domácího šampionátu konkurenci. Na tom by při její formě nebylo nic divného, kdyby o 28 setin sekundy nepřekonala světový rekord.

Její čas ale kromě obdivu budí také spekulace o regulérnosti výkonu. Na stadionu v americkém městě Indianapolis celý den foukal vítr do zad - a to dost výrazně - ale při jediném - právě rekordním běhu bylo podle rozhodčích bezvětří. Výjimečné zlepšení navíc vyvolalo spekulace o možném dopingu.

„Není to nic nového, že mi lidi nevěří. Pro mě je ale důležité, co říkají moji nejbližší a rodina mě vždycky podporovala. Nikdy jsem nepodváděla a já sama nejlíp vím, že jsem nikdy nedopovala. Lidi si něco někde přečtou a hned mají jasno. Já si z toho ale těžkou hlavu nedělám,“ povídala v 90. letech Griffithová-Joynerová v rozhovoru pro dokumentární kanál Historic Films.

Třeba další skvělá americká sprinterka trojnásobná mistryně světa Gwen Torrenceová jí ale nevěří a mluvila o tom, že pro ni časy Griffithové-Joynerové neexistují. Nejrychlejší žena historie pak překvapivě opustila závodní ovály na konci roku 1988, ve kterém vybojovala tři zlaté olympijské medaile a zaběhla dodnes platné rekordy na 100 a 200 metrů.

„Ukončila jsem kariéru, protože už jsem do tréninku nedávala všechno. Rok 1988 byl tak výjimečný, že se mi těžko hledala motivace do těžké dřiny. Po olympiádě navíc přišly i jiné než sportovní výzvy. A tak jsem hodně cestovala do Japonska a věnovala se módě a designu,“ řekl Griffithová-Joynerová.

Právě rychlý konec kariéry po životní sezoně Griffithové-Joynerové pak vyvolává další otázky. V následujících sezonách totiž atlety čekaly i mimosoutěžní dopingové kontroly. Legendární sprinterka zemřela v roce 1998 ve spánku, když se udusila při epileptickém záchvatu. Bylo jí 38 let. Nikdy jí ale komisaři doping neprokázali a dodnes je tak světovou rekordmankou na 100 a 200 metrů.