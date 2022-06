Nálepka nového Usaina Bolta? ‚Nemyslím na to, buduju vlastní jméno,‘ reaguje osmnáctiletý Knighton

V osmnácti letech dosáhl osmnáctiletý americký atlet Erriyon Knighton čtvrtého nejrychlejšího času v historii dvou set metrové trati, 19,49. Označení „nový Usain Bolt“ proto přichází v každém rozhovoru. Knighton si už zvyknul. „Je skvělé, že mě lidé přirovnávají k nejlepšímu v historii. Ale snažím se na to nemyslet,“ říká v rozhovoru pro Los Angeles Times. Eugene (Oregon) 9:17 24. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Erriyon Knighton na olympijských hrách v Tokiu | Foto: Phil Noble | Zdroj: Reuters

Má velké zkušenosti s tiskovými konferencemi a rozhovory, a to už ve svých osmnácti letech. O amerického rychlíka Erriyona Knightona je zájem. Dostává hlavně otázky spojené s Usainem Boltem. Přirovnání k jamajskému rekordmanovi fungují celou dobu jeho prozatím krátké kariéry.

Na co by se ale zeptal sám sebe? „Asi bych se zeptal na to, jestli mám někdy strach. Jo, to je dobrá otázka, protože strach rozhodně nikdy nemám,“ říká sebevědomě v rozhovoru pro Los Angeles Times.

„Je nebojácný,“ potvrdil i analytik NBC a někdejší mistr světa Ato Boldon. Vždyť Knightonovi loni jako sedmnáctiletému na olympijských hrách v Tokiu jen těsně unikla medaile. To ještě studoval na střední škole.

Další pozornost na sebe strhnul na konci dubna letošního roku. V americkém Baton Rouge totiž dokončil dvoustovku v elitním čase 19,49. Světový rekord v kategorii do 20 let a čtvrtý nejrychlejší běh historie sportu. Před sebou má už jen výkony Michaela Johnsona, Johana Blakea a Usaina Bolta.

Erriyon Knighton just ran a wind legal 19.49 U20 record and No. 4 all-time 200m!! pic.twitter.com/Hwo7E4uUve — FloTrack (@FloTrack) April 30, 2022

Překoná legendárních jamajských 19,19? První příležitost se naskytne na červencovém mistrovství světa. S Boltem se už na dráze nepotká, vzdáleně s ním ale soupeří už několik sezon. Fanoušci a novináři porovnávají Knightona s výsledky Bolta, když byl ve věku Američana.

V šestnácti letech zvítězil Jamajčan o 0,2 sekundy, v sedmnácti zaznamenal rychlejší čas Knighton, stejně jako v osmnácti. „Je skvělé, že mě lidé přirovnávají k nejlepšímu v historii. Ale snažím se na to nemyslet. Koneckonců nejsem on, nejmenuju se Usain Bolt. Jsem Erriyon Knighton, cestu si razím sám a buduju vlastní jméno,“ vysvětluje.