Koulař Staněk dostal medaili na chodbě. ‚Kulisa tady se mi úplně nelíbila,‘ řekl

Koulař Tomáš Staněk dostal svoji bronzovou medaili z halového mistrovství Evropy v netradičním prostředí. Místo oválu nebo náměstí se atleti v Glasgow museli spokojit s chodbou. Staněk navíc do poslední chvíle netušil, kam má na slavnostní ceremoniál dorazit. Glasgow 20:19 2. března 2019

„Samozřejmě jsem si to užil. Nebyl jsem čtvrtý, to je pro mě paráda. Pro mě je ale důležitější být v té hale, kde jsem to vybojoval. Je to i hezčí zážitek. Hymny se tam lépe rozléhají, jsou tam diváci. Tady jsme trochu odstrčení,“ povídal Tomáš Staněk pro Radiožurnál několik metrů od stupních vítězů, které pořadatelé umístili hned ke vstupu do haly. A netradiční místo překvapilo i českého atleta

„Já jsem se to nedozvěděl. Já jsem vyšel a jenom jsem koukal. Nikdo nám to neřekl. Myslel jsem, že nás jen odvedli do nějakého zázemí vedlejší haly. Stát tady s medailí, kde odcházejí lidé ven je takové zvláštní. Musím říct, že se mi ta kulisa tady úplně nelíbila.“

Ale na druhou stranu prvotní páteční lehké zklamání Tomáše Staňka, který myslel na titul, přebila radost ze zatím nejlepšího českého výsledku v Glasgow. A to právě díky tomu, že už mu na krku visela medaile

„Asi jsem materialista. Je to tak, teď to hřeje. Samozřejmě včera ještě převládalo to naštvání na mě samotného. Ať jsem bojoval, jak jsem bojoval, tak jsem tu medaili získal takovým zajišťovákem. Kvůli té absenci jsem ale nemohl ohrozit kluky přede mnou,“ narážel Staněk na lehké svalové zranění, kvůli kterému měl před šampionátem ve Skotsku jen jediný start - v polovině ledna. I tak ale dokázal, že patří mezi Evropskou špičku, ale oslavit to zatím nestihnul.

„Přijel jsem v půl jedenácté na hotel a byl jsem dost vyšťavený. Už jsme to teda moc nehrotili. Dali jsme si dva tři panáky a nic víc. Nepotřebuji, aby mě bolela hlava. Dnes asi zajdeme na nějakou večeři. Nejsem nějaký mladý puberťák, který by se potřeboval ztřískat. Raději si to užijeme nějakou dobrotou,“ dodává Staněk.