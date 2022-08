Světový šampionát jí unikl o jednu příčku. O to víc se čtvrtkařka Petržilková těší na mistrovství Evropy

Start na mistrovství světa v Eugene utekl atletce Tereze Petržilkové o jediné místo ve světovém žebříčku. Spravit náladu si může čtvrtkařka plzeňské Škody na nadcházejícím evropském šampionátu v Mnichově, kde ji čeká už v pondělí individuální start a poté také vystoupení s českou štafetou. Plzeň 12:39 11. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tereza Petžilková ve finálovém běhu na 400 m na MČR mužů a žen na dráze, které se konalo v červnu 2021 ve Zlíně | Zdroj: Profimedia

Jak se na mistrovství Evropy těšíte?

Těším se strašně moc. Je to pro mě další odškrtnutá fajfka, protože mistrovství Evropy pod otevřeným nebem mi chybělo. Ani se štafetou jsem se ho nikdy neúčastnila.

Poslechněte si celý rozhovor s čtvrtkařkou Terezou Petržilkovou před evropským šampionátem v Mnichově

Těšíte se i o to víc, že to bude pro vaše kamarády a rodinu dostupnější?

Přijede mě podpořit rodina i přítel. V tomhle směru je to super a není to ani tak daleko, takže cestování neubere tolik sil do závodu.

Hlavním závodem bude individuální start na 400 metrech. Jaké máte ambice?

Letos se současnou formou mám na to dostat se do semifinálového běhu. To je pro mě meta.

Prožíváte nejlepší sezonu v kariéře. Na mistrovství České republiky v Hodoníně jste si vylepšila osobní rekord na 52,2 sekundy. Byl to zatím nejpovedenější závod?

Co se týče podmínek, tak to byl asi nejpovedenější závod. Jinak ty podmínky nebyly nikde úplně stoprocentní.

I ostatní výsledky ukazují, že forma je letos velká. Cítíte to tak?

Mně se hrozně líbí, že se mi povedlo zestabilizovat se na časech kolem 52,5 sekundy. A věřím, že kdyby to enormně sedlo, jsem schopná předvést i čas pod 52 sekund.

Ladili jste s trenérem Janem Hanzlem formu tak, aby ten nejlepší výkon přišel právě v Mnichově na mistrovství Evropy?

Naštěstí to vyšlo docela dobře. Protože mistrovství světa mi o jedno místo uniklo a díky tomu jsem měla čas se plně připravit na Evropu. Absolvovali jsme kvalitní přípravu a teď už jsme ve fázi ladění. Věřím, že to ve správnou chvíli přijde.

Jak dlouho jste rozdýchávala zklamání z neúčasti v Eugene?

Na jednu stranu to bylo potěšující, protože jsem nevěřila, že se dostanu tak blízko. Pro mě to nebyla ta meta, já jsem se připravovala na Evropu. Ale samozřejmě když jsem pak viděla, že jsem první pod čarou, tak mě to strašně mrzelo. V 28 letech už každá neúčast bolí.

I tak se vám v 28 stále daří zlepšovat a zrychlovat. Čemu to přičítáte?

Jednak je to zdraví. Jakmile je člověk zdravý, to se to běhá. A hlavně postupně přidáváme. Neděláme velké skoky, jdeme krok za krokem a pořád ještě cítím, že nejsem na svých limitech.

V Mnichově nebude chybět ani česká štafeta. Bude cílem finále?

Věřím, že ano. Letos jsme se sešly v super formě. Jsme tři holky, co zaběhly pod 53 sekund, což by mohlo stačit na finále.