Takové dřiny a konečně to klaplo, raduje se koulař Staněk po vytouženém triumfu

První český titul z halového mistrovství Evropy po čtyřech letech vybojoval v Polsku Tomáš Staněk. Soutěž koulařů ovládl v Toruni výkonem 21,62 metru z předposlední páté série, když domácího favorita Haratyka porazil o 15 centimetrů. Pro Staňka je to premiérová zlatá medaile z velkých mezinárodních šampionátů. Toruň (Polsko) 10:35 6. března 2021

„Takové dřiny a konečně to klaplo, jak mělo. V tom pátém jsem si říkal, že to nemohlo přijít v lepší čas, protože pak se otočilo pořadí. Nechtěl jsem pak úplně riskovat, bál jsem se, že bych si mohl něco udělat a na léto by byl problém, protože za pár dní máme letět na soustředění do Afriky, takže by to byla zbytečná komplikace a nemohl bych trénovat na olympiádu. Modlil jsme se, aby tam to zlato zůstalo,“ popisoval pro Radiožurnál spokojený Staněk vítězné chvíle.

Bylo to velké drama. V polovině soutěže po třech pokusech jste byl na čtvrtém místě, jen devět centimetrů za vedoucím Haratykem. Jaké to pro vás byly nervy?

Strašné. Říkal jsem, že si to prostě musím zasloužit. Říkal jsem si, že kašlu na to číslo, prostě to tam pošlu a je to vabank. Na takových velkých akcích je to vabank a ještě když se házelo takhle, tak jsem do toho musel dát všechno.

Několikrát jste čtvrté místo na velké akci zažil. Vzpomněl jste si na to?

I trenér mi to připomněl, ať s tím jdu do háje, že už mám jednu bramboru, tak jsem ho opravil, že mám dvě. Samozřejmě jsem si na to vzpomněl. Je hrozné být čtvrtý, když se na to připravujete takovou dobu, dáváte tomu všechno. Nelezl jsem nikam jinam než na trénink, domů, k doktorovi a zpátky, regenerace, nějaká fyzio... Přineslo to své ovoce.

Po tom pátém pokusu jste tam jásal a skákal radostí. Byl to váš největší zážitek atletického života?

To byl. A ještě víte, že Haratyk je neskutečný koulař, u Mihaljeviče jsem si vzpomněl na World Indoor Tour v Madridu, kde mě posledním pokusem přehodil. Říkal jsem si, že ještě není vyhráno, ale že tři 21,62 nehodí, aby mě vyšoupli, takže nějaká medaile určitě bude.