Atlety trápí sportovní úmrtnost, většina talentů končí předčasně. Mladí excelují, přechod do seniorů vázne
Jen třetina dětí, které mají na to vozit medaile z vrcholných akcí, u atletiky zůstane. Přesto se podařilo odchovat silnou generaci, která by měla v následujících letech zvířit seniorskou reprezentaci. Brzy se ukáže, jestli to skutečně dokáže. A jestli česká atletika dokázala zachytit světové tréninkové trendy. Podle trenéra mládeže ano.
Zatímco dospělá reprezentace má za sebou několik medailově slabších let, mladí atleti vozí medaile jako nikdy dřív.
Za jeden z největších talentů své generace je považována sprinterka Lurdes Gloria Manuel, která se v posledních letech na trati 400 metrů dostává do desítky nejlepších světových dospělých výkonů. Vedle ní ale září další běžci – dvojčata Nina a Michal Radovi, Adéla Holubová, Jakub Dudycha nebo Filip Toul.
Před měsícem vybojovala historické evropské zlato sprinterka na stovce Karolína Maňasová. Další před dvěma lety vytrvalkyně Karolína Jarošová na třech kilometrech překážek. Obě na mládežnických akcích, přesto jde o mimořádné úspěchy – vytrvalecké medaile jsou od Zátopkových dob vzácné a seniorskou medaili ze stovky Češi, Češky ani Čechoslováci nepřivezli nikdy žádnou.
Po jalovém desetiletí se vrací také vícebojaři. Na loňském juniorském šampionátu suverénně ovládl desetiboj Čech Tomas Järvinen, v sedmiboji byla třetí Adéla Tkáčová.
Navzdory cizokrajným jménům u našich talentů nejde o naturalizované cizince, Manuel i Järvinen jsou odchovanci české atletiky.
Teď ale české naděje čeká nejtěžší krok: potvrdit úspěchy mezi dospělými. Atletický svaz zase musí ukázat, že nejde o shodu náhod a talenty dokáže nejen objevit, ale hlavně vytáhnout do dospělé špičky.
Ustrnulé talenty
„Největší problém české atletiky, podobně jako v jiných sportech, je přechod mezi dospělé,“ mírní nadšení Jan Koutník, vedoucí oddělení mládeže Českého atletického svazu (ČAS). „Do seniorské špičky to dotáhne velmi malá část úspěšných mládežníků, většina se poztrácí po cestě.“
Totéž tvrdí také koncepce reprezentace pro roky 2022 až 2032, ve které se atletický svaz snaží vypořádat se stagnací seniorské reprezentace a vymyslet, jak dál.
„Nepodařilo se nám pracovat s talentovanými atlety z juniorských kategorií,“ píše se v ní. „V dospělé kategorii ustrnuli tito atleti v průměrných výkonech ve světovém srovnání. Rozdíl mezi výkonností kategorie do 23 let a dospělou kategorií je velký a nedaří se nám držet krok s Evropou a světem.“
Aby se měl o co opřít, vypracoval si Koutník z volně dostupných dat o výkonech českých atletů a atletek statistiku, která sleduje právě sportovní úmrtnost, tedy předčasný konec kariéry. V každé atletické disciplíně se podíval několik let do minulosti a dohledal žáky a žákyně s tehdy nejlepšími výkony. U každého pak sledoval, zda byl aktivní ještě na prahu seniorské kariéry.
Výsledek: naplno se seniorské atletice věnovala třetina žákovských talentů. Polovina skončila úplně. Zbývající část s atletikou pokračovala jen vlažně – zúčastnili se jen několika závodů, většinou navíc bez vrcholných ambicí.
Z některých disciplín přitom utekli téměř všichni. Například mezi chlapci, kteří se ještě před pár lety v žactvu věnovali šedesátimetrovému sprintu, mládežnickému ekvivalentu dospělé stovky, dnes nezávodí ani jeden. Jejich žákovské, často i dorostenecké či juniorské časy přitom naznačovaly slibnou atletickou kariéru: Tadeáš Formánek nebo Tobiáš Dvorský dovezli medaile z evropského mistrovství do 17 let v roce 2018. Do tří let oba skončili.
„V každé věkové kategorii nám velká část dětí odejde. Včetně těch, co by měly na to bojovat ve světové špičce. Důvodů pro konec s atletikou je celá řada a některé z nich se bohužel dost těžko ovlivňují,“ vysvětluje Koutník.
„Velkou roli hraje mentální nastavení atletů,“ přidává druhý hlas Michal Němec, extrenér mládeže z pražských Stodůlek. „Často díky vítězstvím v mládežnických kategoriích sport dělají kvůli egu. Potřebují vítězit, porážet ostatní. Když se jim pak po přestupu do dospělých nedaří vítězit, naplnění potřeby zmizí a oni skončí. Spolehlivější je pak atlet z druhé řady – je lépe mentálně nastavený, nemá tam tenhle moment,“ popisuje.
Jako jeden z nejčastějších důvodů zmiňuje Koutník začátek studia na vysoké škole. Sportovní kariéra podle něj často narazí na skutečnost, že se v Česku příliš nedaří univerzitnímu sportu a školy nejsou příliš ochotné poskytovat individuální studijní plány. Atleti v tomto věku trénují téměř denně a sloučit studium se sportovní dráhou je přes veškerou snahu často nemožné.
Konkrétní příběhy ztracených talentů ale zmiňovat nechce.
„Je to citlivé téma – talenty se často snaží udržet a dál zlepšovat, ale z různých důvodů se to nepodaří. Podotýkám, že u žádného z nich neznám všechny detaily, proč se nepovedlo navázat,“ osvětluje.
Nová krev
Ze třetiny, která u atletiky zůstala, přesto vyrostla silná generace. To se spoustu let nedařilo. Co se změnilo?
První rozdíl proti minulosti je ve velikosti členské základny. Zatímco ještě v roce 2010 hlásily atletické kluby stav 35 tisíc členů, loni to bylo 85 tisíc. Atletika má dnes v Česku ze všech sportů druhou nejpočetnější základnu. Suverénně první je s 360 tisíci fotbal.
Ještě před patnácti lety přitom atletika byla osmým nejlidnatějším sportem. Od té doby rostla z velkých sportů nejrychleji – pouze atletika a horolezectví dokázaly od roku 2011 zvýšit počet registrovaných členů na 2,5násobek. Propad členstva naopak postihl fotbalové a hokejové kluby.
„Okolo roku 2010 zahájil Český atletický svaz projekt Atletika pro děti a kluby se naplnily,“ komentuje rostoucí linku Koutník. „Díky tomu máme teď v mládežnických kategoriích větší konkurenci i lepší možnost výběru talentů.“
Děti přinesly také peníze: i díky nim se státní dotace, která dlouhodobě tvoří zhruba tři čtvrtiny příjmů ČAS, od roku 2010 ztrojnásobila. Atleti dnes od státu ročně dostávají přes 200 milionů korun.
Dnešních 85 tisíc registrovaných atletů, pozice druhého nejpopulárnějšího sportu a nová krev zní jako solidní základ.
„Aktivních atletů, kteří se účastní soutěží, je asi polovina, kolem 40 tisíc,“ upřesňuje Koutník. „Většinou v mládežnických kategoriích, do kterých stát sype peníze.“
Nejdřív zhubnout
Příliv peněz na mládež hodnotí pozitivně, ale vnímá i odvrácenou stranu: chybějí u starších. Státní dotace je totiž stejná pro atlety od šesti do dvaceti, donedávna třiadvaceti, let. A zatímco první se jí věnují dvakrát v týdnu, druzí plnohodnotně trénují i šestkrát týdně. Dotace neodráží odlišné náklady na trenéry, vybavení ani atletickou infrastrukturu. Zajištění dvacetiletého juniora vyjde atletický klub řádově dráž, od státu na něj ale dostane stejně jako na atletické nedochůdče.
A ještě jedna výzva doprovází nárůst členů: chybějí trenéři.
„Náš systém, zejména v mládeži, je postavený na amatérských trenérech, vysvětluje Koutník. „Máme velký respekt k tomu, že se ve volném čase věnují atletice, ale je jich málo.“
„Jedna věc se oproti době, kdy jsem s trénováním před třinácti lety začínal, změnila: trenéři začali dostávat peníze,“ doplňuje Němec pohled klubového trenéra. „Takže sice zůstáváme amatéři, ale jednou ročně to vyjde na pěknou dovolenou.“
„Masivně se zvýšily kompetence trenérů,“ dodává Němec. „Dnes je těžší uspět, trenéři jsou lépe připravení a mají širší know-how. Díky tomu pak můžou objevit talenty i v jiné disciplíně, než které se sami věnovali.“
„Dřív si trenéři hlídali tréninkové metody jako zlaté cihly, dneska si prostě koupíte výukové programy elitních zahraničních trenérů nebo máte k dispozici materiály a školení od svazu,“ vysvětluje.
„K tomu přidejte čím dál horší kondici dětí, které se často nejsou zvyklé hýbat mimo trénink,“ vrací se Koutník k potížím. „Úkol trenérů je pak často jednoduše zvyšovat tepovku. Na hledání a trénink talentů nemají moc prostoru. A je těžké vozit medaile, když máme čím dál horší vstupy.“
Váhu jeho argumentu přidávají data Eurostatu o dětské obezitě. Od počátku devadesátých let narostl podíl dětí s nadváhou či obezitou z 10 na 26 procent. Česko patří mezi nejhorší v Unii.
„Jako trenér jsem problém s obézními dětmi nikdy neměl, do klubu přicházely děti v dobré kondici,“ přidává svůj pohled Němec. „Ale podívejte se na mapu, odkud pocházejí čeští medailisté. Uvidíte většinou vesnice a menší města. Tyto děti měly dříve více pohybu, takže i lepší předpoklady pro atletiku. Dnes to vinou digitálních technologií neplatí, výhoda vesnic a menších měst zmizela.“
Potom přibrat
Pokud měla širší – a po mnoha stránkách komplikovanější – členská základna přinést plody, museli atletičtí trenéři v první řadě zpřesnit výběr talentů. A přesně tam míří další nedávná změna: rozsáhlé testování.
„Širší špička, se kterou pracujeme, je 400 až 500 dětí, které zařazujeme do sportovních center mládeže,“ vysvětluje Koutník. „Ti se pravidelně setkávají na testovacích kempech a soustředěních. Individuálnější péči pak má úplná špička, asi stovka atletů.“
„Díky tomu máme hromadu dat. Nevím o žádném dalším českém sportovním svazu, který by testoval v takovém rozsahu. Jsme taky první, kdo systematicky hlídá a testuje kineziologii (mechaniku pohybu atletů – pozn. red.) nebo třeba RED-S,“ dodává.
Český překlad je syndrom relativní energetické nedostatečnosti a označuje ve sportu problém s nízkým energetickým příjmem, často spojený s poruchami příjmu potravy. Je typický pro mladé sportovkyně, ale není vzácný ani u hochů.
Seriál Česká atletika
1. díl: Česká atletika se probouzí, juniorům se daří jako nikdy. Silná generace, nebo Češi zachytili světové trendy?
2. díl: Atlety trápí sportovní úmrtnost, většina talentů končí předčasně. Mladí excelují, přechod do seniorů vázne
- 3. díl, vychází 11. srpna: Roztodivné kariéry českých medailových atletů. Mezi elitu se častěji dostanou pozdní talenty, tvrdí studie
„Je překvapivě těžké všimnout si, když svěřenkyně nejí,“ přiznává svou zkušenost extrenér Stodůlek. „U jedné atletky nám to došlo teprve na soustředění, když skoro odpadla. Její kamarádky nám teprve pak prozradily, o co jde.“
Kromě vytipování perspektivních atletů mají testy upozornit na pohybové či tréninkové problémy. Řada z nich je společných pro celou generaci: veřejné souhrny testů zmiňují například to, že polovina testovaných dětí má nezdravé pohybové stereotypy, které mohou vést až ke zranění, nebo že tři čtvrtiny trápí zkrácené svaly. Tedy podobné problémy, kterými trpí většina populace. Pravidelný intenzivní trénink několikrát v týdnu ovšem riziko zranění podstatně zvyšuje.
„Výsledky testů vnímáme jako základ pro diskusi s atlety a trenéry, na čem mají pracovat, na co si dát pozor,“ vysvětluje smysl testů trenér mládeže. „Máme desítky atletů s výbornými testy, u kterých pak neodpovídá reálný výkon na dráze. Naopak někdy slabší atleti v testech předvádí výborné výsledky. Atletika je o tom skloubit obecné předpoklady a konkrétní dovednosti jednotlivých disciplín. I proto s řadou atletů pracujeme hodně individuálně.“
„Testování je důležité, ale ještě zásadnější je, že máme opravdu dobrý přehled o většině atletů. To by bez sítě atletických trenérů nešlo,“ oceňuje.
„Jsou tréninkové typy a závodní typy,“ doplňuje ho bývalý trenér atletických Stodůlek. „Závodní mají lepší výkony pod tlakem. Dá se to naučit a je potřeba se to naučit.“ Příkladem takového atleta je podle něj úspěšný trojskokan Zdeněk Kubát.
Junioři mezi světovou elitou
Přehled o juniorské špičce doplňují veřejně dostupné výsledky atletů. Ukazují mimo jiné nejlepší sezonní výkony v každé disciplíně. Srovnáním se světovými výsledky tak můžeme porovnat českou atletickou špičku s tou globální. Jak daleko jsou Češi a Češky za světem? Přibližují se? A jak rychle se světová špička řítí dopředu?
V následující aplikaci srovnáváme deset nejlepších v každé disciplíně, podobně jako u seniorské reprezentace v prvním dílu. Juniorská špička je přitom v řadě disciplín užší – zvlášť ve vytrvalostních disciplínách často najdeme v daném roce jen jeden nebo dva zaznamenané závodní výsledky. U juniorů proto na rozdíl od dospělých nenajdete maraton, půlmaraton, běh na 10 km a chůzi na 20 km.
Jak měříme rozdíl mezi českou a světovou atletickou špičkou
Srovnáváme desítku českých a světových atletů s nejlepšími výkony v daném roce a disciplíně.
Využíváme veřejně dostupné výsledky World Athletics a Českého atletického svazu.
Vybíráme pouze dráhové disciplíny (halové vynecháváme), ve kterých se v současnosti soutěží na evropských a světových šampionátech. Kvůli řídkým datům vynecháváme štafety, v juniorské kategorii navíc běh na 5000 m, 20 km chůze, maraton a půlmaraton.
Svislá osa ukazuje jak nejlepší individuální výkony atletů v daném roce, tak průměr desítky nejlepších.
Místo výběru deseti nejlepších můžete sledovat širší špičku (top 30), nebo jen nejlepší výkony daného roku (top 1).
Nejjasněji září juniorky na trati 400 metrů. Dokážou se prosazovat i do světové top desítky, jak prozrazují červené tečky mezi modrými: v roce 2020 Barbora Malíková, předloni a loni Lurdes Gloria Manuel. O šířce čtvrtkařského kádru zase vypovídá červená linka, která označuje průměr deseti nejlepších výkonů. Za posledních patnáct let se české juniorky zlepšily o 2,5 sekundy, svět jen o 1,2 sekundy. Sbližování obou linek tedy napovídá, že se Češky světové elitě přibližují.
Překvapivě se ovšem daří také juniorům a juniorkám v kratších sprintech. Hlavně překážkářům a překážkářkám, na tratích 110 metrů a 100 metrů se v posledních letech prosadili mezi nejlepší na světě.
Vrací se také vícebojaři: mezi světovou top desítku se dokážou prosadit jak junioři, tak juniorky. Loňské tabulky suverénně ovládl Tomas Järvinen, další Češi byli podobně úspěšní v minulých letech.
Další trendy kopírují dospělou reprezentaci. Ve zkratce: kromě zmiňovaných disciplín jsou na tom dobře běžci a běžkyně na středních délkách. Jejich výkony nejsou daleko od světové elity a v posledních letech se k ní ještě dotahují.
Horší je to ve vrhačských disciplínách, kde junioři kopírují stagnaci seniorů. Silná koulařská, kladivářská ani diskařská generace se nerýsuje. Lépe se daří jen oštěpu.
Lépe jsou na tom tyčka, výška a částečně i ostatní skoky.
„Aktuálně máme dva dospělé tyčkaře s výkony přes 570 centimetrů a další velmi nadějné kluky do 23 let i v juniorech. V ženách jedna top závodnice, další dvě nebo tři v závěsu mezi 23letými,“ komentuje grafy Koutník. „Kolik bychom toho v Česku chtěli?“
Data ukazují také méně nápadný, ale všudypřítomný trend: rychleji se v posledních letech zlepšují ženské disciplíny – nejen mezi českými atletikami, také globálně.
Česká atletika se probouzí, juniorům se daří jako nikdy. Silná generace, nebo Češi zachytili světové trendy?
„Zlepšují se i proto, že chybí kluci,“ nabízí vysvětlení Michal Němec. „Pro dívky je atletika sport číslo dva, pro kluky číslo sedm nebo osm. Navíc se v posledních letech emancipují odměny.“
Další trendy si můžete v aplikaci proklikat sami.
Systém, nebo samorosti?
Kde tedy pramení úspěchy mladé atletické generace? Je rozhodující lepší systém, nebo se sešly mimořádně talentované individuality?
„Ano, samorosti v české atletice jsou, ale příležitost dostanou díky systému,“ tvrdí trenér mládeže Jan Koutník. „Kdybychom jako svaz nepodporovali klub v Táboře, tak by se tam Lurdes asi neuchytila. Také trenér Šedina, se kterým později spolupracovala, je v úzké vazbě na svaz.“
„Za mne je systém to, že máme fungující kluby po celé republice. Že v každém kraji máme díky velmi dobrému systému vzdělávání trenéry, kteří talenty posunují dále. Že pořádáme dobré soutěže,“ dodává.
„U talentů je důležité najít moment, kdy je předat svazovým trenérům,“ přidává Němec zkušenost klubového trenéra. „Já jako lokální trenér nemám know-how ani zkušenost, jak úspěšné dorostence nebo juniory posunout ve špičkové dospělé atlety. Ale zase je často mezi nimi a mládežnickými atlety vztah a bez něj může atlet přijít o motivaci.“
„Nejsme v krizi, už pár let jsme evidentně na cestě ven,“ uzavírá téma systém versus talent Koutník. „Utvrzují mne v tom silné dorostenecké, juniorské a třiadvacítkové ročníky a jejich rostoucí výkonnost. U řady atletů plánujeme rozvoj včasněji než dřív. V řadě věcí se nyní shodneme napříč mládeží a dospělou atletikou. To ještě pár let zpět nebylo.“
Poslední díl atletického seriálu věnujeme tématu, které je společné pro většinu sportů a v posledních letech se mu intenzivně věnuje řada z nich: kdy začít. Mají větší naději na špičkové výsledky děti, které začnou se sportem ve čtyřech letech? Je lepší začít později? Souvisí to s problémem, který trápí českou atletiku – veleúspěšnými juniory, ale slabšími seniory?
„Atleti jsou pestrá skupina individualit. Někteří jsou v systému od mládí, jiní se prosadí později, mimo hlavní pozornost svazu,“ říká Koutník. „To se týká třeba i největších talentů – sprinterka Lurdes Gloria Manuel, běžec Jakub Dudycha nebo vícebojař Tomas Järvinen mají každý svůj příběh, jak se ke špičkovým výkonům dopracovali.“
Třetí díl seriálu vychází v pondělí.