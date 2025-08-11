Roztodivné kariéry českých medailových atletů. Mezi elitu se častěji dostanou pozdní talenty, tvrdí studie
V jakém věku dát dítě na atletiku, pokud si chcete do obýváku pověsit medaili z velké akce? Kariérní dráhy české elity ukazují, že univerzální návod není a olympijská medaile se dá vybojovat i těsně před čtyřicítkou. Studie napovídají, že s tvrdým tréninkem se často vyplatí počkat – věnovat se konkrétnímu sportu odmala může být nevýhoda.
„Atleti jsou pestrá skupina individualit. Někteří jsou v systému od mládí, jiní se prosadí později, mimo hlavní pozornost svazu,“ vysvětluje Jan Koutník, vedoucí oddělení mládeže Českého atletického svazu a průvodce naším atletickým seriálem. „Týká se to i největších talentů – sprinterka Lurdes Gloria Manuel, běžec Jakub Dudycha nebo vícebojař Tomas Järvinen mají každý svůj příběh, jak se ke špičkovým výkonům dopracovali.“
Boří tak náš plán narýsovat z veřejně dostupných dat českých atletů typickou trajektorii růstu výkonů. Podobnou té, se kterou přišel italský výzkumník Boccia pro výšku a dálku.
Koutník ohledně atletických kariér čerpá z vlastní analýzy, kde zmapoval úspěchy stovky elitních českých atletů od 80. let. V souboru pojmenovaném Kořeny sleduje, v kolika letech se objevili na první velké mezinárodní akci, v jakém věku dosáhli svého největšího úspěchu a kdy osobního maxima.
Nejstarším řádkem je bývalý koulař Remigius Machura, narozený v roce 1960 – jeden z mála atletů, který otevřeně přiznal doping. Nejmladší pak čtvrtkařka Barbora Malíková, ročník 2001, zástupkyně nastupující generace talentovaných sprinterek.
„Je důležité říct, že cesty k vrcholové atletice jsou opravdu různé,“ brání se Koutník zevšeobecňování. „Od brzkých specializací přes postupný vývoj po pozdní talenty.“
Úspěchy po třicítce nejsou výjimkou
Úspěchy ve vyšším sportovním věku přitom mezi českými atlety nejsou výjimka – šestnáct sportovců z jeho seznamu dosáhlo sportovního maxima po třicítce. Například oštěpař Jan Železný nebo mílař Jakub Holuša. Další oštěpař Vítězslav Veselý dosáhl největšího úspěchu, bronzu z olympijských her v Tokiu 2021, v osmatřiceti.
V jeho případě jde spíš o spoluúspěch, stejnou medaili vybojoval už v Londýně 2012 – tu ovšem získal až korespondenčně, po dodatečné diskvalifikaci jednoho ze soupeřů. Takže olympijské stupně vítězů si užil až v Tokiu.
Koutníkova data potvrzují, že vyšší věk svědčí vytrvalcům. Ilustrují to pozice Anny Pichrové, dnes Strakové, Heleny Fuchsové nebo Evy Vrabcové Nývltové na čele tabulky. Podobně jsou na tom vrhačské disciplíny, v Česku sbírají medaile hlavně oštěpaři. Sprinteři a sprinterky naopak dosahují nejlepších výkonů mladí.
Tabulka ovšem neodpovídá na klíčovou otázku jak pro trenéry, tak rodiče: v kolika letech dát dítě na atletiku? Pokud tedy chtějí vychovat elitního sportovce, jinak na věku tolik nezáleží.
Rozsáhlá metaanalýza spojující vzorky řady studií k tématu nabízí poměrně silnou odpověď.
„V různých populacích se ukazuje stejný vzorec: rané zapojení do programů na podporu sportovních talentů zvyšuje juniorskou výkonnost, ale snižuje dlouhodobou seniorskou výkonnost.“
Nepřepálit start
Jinými slovy – pokud dítě se sportem brzy začne, bude brzy úspěšné. Ale je taky značné riziko, že brzy skončí.
„Urychlené biologické dozrávání (puberta, růstový spurt) […] a intenzivní specializovaný trénink v dětství či dospívání mohou podpořit rychlý nárůst výkonnosti v juniorském věku – v dospělosti ale tyto efekty slábnou, nebo se dokonce otáčejí,“ tvrdí studie. „Vysoké časové nároky a riziko zranění nebo vyhoření mohou navíc poškodit dlouhodobý rozvoj účastníků talentových programů. Nebo i předčasně ukončit jejich kariéru.“
I další studie, často specifické pro konkrétní disciplíny, mluví podobně:
- „Tato studie potvrzuje, že rané úspěchy v atletice nejsou dobrým ukazatelem úspěchu na seniorské úrovni ve sprinterských disciplínách.“ (zde)
- „Regresní analýza ukázala, že pozdější zahájení závodní činnosti bylo spojeno s lepšími výkony v dospělosti.“ (zde)
- „Jen málo sportovců ve vrhačských disciplínách, kteří se ve věku 16 nebo 18 let dostanou mezi 50 nejlepších na světě, se dokáže stát elitními seniorskými závodníky. Což podtrhuje, že úspěch na začátku atletické kariéry nepředpovídá úspěch v kariéře seniorské.“ (zde)
- „Mezi dvacetiletými atlety v národních žebříčcích figurovalo méně než 30 procent atletů, kteří byli mezi nejlepšími v kategorii do 13 let. Naše zjištění podporují zprávu, že vynikající výkony v mládežnickém věku nejsou podmínkou úspěchu na seniorské úrovni. (zde)
Ve většině disciplín atleti podávají své životní výkony po 25. roce života – při časném startu to znamená patnáct i dvacet let téměř každodenního tréninku.
„Proto se v atletické přípravce snažíme soustředit spíš na hry a skutečný trénink necháváme až na později,“ říká Koutník. „Intenzivního tréninku si ještě užijí dost.“
Jiná studie zdůrazňuje výkonnostní rozdíly mezi chlapci a dívkami, neviditelné v přípravce, které ale od žákovských kategorií nabírají na síle.
„Chlapci i dívky dosahují v běžeckých a skokanských disciplínách téměř stejných výkonů až do věku 12 let,“ tvrdí. „Poté začínají mladí muži mladé ženy výkonově převyšovat. Výkonnostní rozdíl se od mezi jedenáctým a osmnáctým rokem zvětšuje z méně než 5 procent na 10 až 18 procent v závislosti na disciplíně.“
Výzkumníci si také dali tu práci a u čtyř desítek olympijských sportů posbírali věk, kdy elitní sportovci ve svém odvětví skutečně začínali, a věk, kdy se na vrcholové úrovni zaměřili pouze na tento sport. U atletů a atletek zaujme vyšší věk startu i specializace – zatímco gymnastika děti mobilizuje už kolem šestého roku života, u atletiky je to třináct let. „Nejstarší“ bobisti začínají po dvacítce.
Relativně vyšší věk napříč disciplínami může souviset právě s tím, co zdůrazňují předchozí studie – data v grafu vypráví o úspěšných seniorských sportovcích. Chybí v nich ti, kteří skončili už v mládežnických kategoriích, nebo ve sportu neuspěli.
Několikaletý odstup mezi začátkem a specializací připomíná, že ne všichni zůstanou u sportu, se kterým začínali. Před několika dny z toho mohla těžit také česká atletika: čerstvě zlatý dálkař Petr Meindlschmid z juniorského mistrovství Evropy v Tampere začínal svou kariéru u konkurence.
„Meindlschmida atleti vyfoukli fotbalistům,“ upozorňuje Michal Němec, extrenér atletických Stodůlek. „Fotbalem si mohl slušně vydělávat, ale šel za hlasem srdce.“
Do třinácti utrum
V posledních letech se ve sportu prosazuje tréninkový model severských zemí. Od klasické teorie se liší právě radikálním postojem k věku a podobě sportovních začátků.
„Severský model představuje odlišný přístup k identifikaci a rozvoji talentů,“ konfrontuje deset let stará přehledová studie rozšířený systém brzké sportovní specializace.
„Ve všech severských zemích platí pravidla, zakazující specializaci na konkrétní sport s cílem elitního rozvoje před dosažením třinácti let,“ píše se v ní. „Dětský sport by měl zdůrazňovat radost a hru, často s účastí na více než jednom odvětví. Raná specializace jednak odporuje těmto hodnotám, ale nedokáže ani odhalit budoucí potenciál sportovců. Na severu je rozšířený názor, že talenty se lépe odhalují ve vyšším věku.“
„Klasická teorie říká, že k dosažení expertní sportovní úrovně je potřeba 10 tisíc hodin cíleného tréninku rozložených do více než deseti let,“ pokračuje. „Široká aplikace této teorie vede k závodu, které dítě začne se sportem dřív.“
Severský systém se vydal jinou cestou. A jak naznačují norské sportovní úspěchy z posledních dekád, přinejmenším v tamních podmínkách úspěšnou.
Život po životě
Severský postoj připomíná, že o velké medaile bude bojovat jen malá část sportovců. Seriál se dosud věnoval hlavně jim. Oba atletičtí trenéři v našem seriálu – Jan Koutník z Českého atletického svazu i Michal Němec z atletických Stodůlek – přitom dávají prostor i nemedailové většině.
„Pro koho se dnes atletika dělá, pro medailovou špičku, nebo těch 30 až 40 tisíc aktivních atletů?“ ptá se Koutník. „Vedení svazu samozřejmě cílí na medaile, ale stejně důležitá je pro nás široká a stabilní základna.“
„Vážím si medailových úspěchů svých svěřenců. Ale nejvíc si cením těch, kdo atletiku dělají bez ambice vyhrávat,“ doplňuje ho Němec. „Pro radost, pro sebe, pro dobrou partu a pro lásku ke sportu. Jsem vlastně rád, že v atletice nejsou velké peníze, díky tomu je ten sport tak pěkný.“
„Sport je úžasná hra na život s ohraničenými pravidly a přesnou a upřímnou zpětnou vazbou,“ pokračuje. „Učí popasovat se s vítězstvími, propady a tlakem. A hlavně to, že opravdové výsledky přicházejí jen s dlouhodobým úsilím.“
Nešťastnou podobu profesionální atletiky podle něj ukazuje švédský dokument Price of Gold, Cena zlata. „Po medailově hluchém období se Švédsko rozhodlo nalít do atletiky peníze, aby se medaile vrátily,“ vykresluje Němec jeho příběh.
„Dá se to tak udělat, ale cena je vysoká. Dokument odhaluje velkou daň, kterou si úsilí potřebné pro zisk medaile vybralo na zdraví atletů. Ukazuje taky příběhy těch, kteří žádnou medaili nezískali, protože jejich tělo dlouhodobou vysokou zátěž prostě neuneslo.“
Další ukázkou, čím atleti za výkony platí, jsou norští sourozenci Ingebrigtsenovi. Ke špičkovým – v případě Jakoba téměř bezkonkurenčním – výkonům je přivedl otec, sám bývalý atlet. Jenže: v roce 2023 jej děti zažalovaly za roky trvající týrání během tréninku. Soud jej nakonec ve většině obvinění zprostil viny kvůli nedostatku důkazů.
Trenér Stodůlek hledá pointu sportu spíš v méně vyostřených momentech. „Za náš oddíl závodí i starší atleti po kariéře. Mají skočeno přes sedm a půl metru v dálce, medaile z mistrovství republiky nebo reprezentační starty. Dnes ve druhé ligu skáčou okolo pěti a půl metru. Když se pak nedejbože objeví taťkovský pupek, přeorientují se na disk a kouli, tam ta gravitace tolik netrestá,“ popisuje atletický důchod Němec.
„Vím, že některým kolegům trenérům to přijde jako ostuda,“ dodává. „Naopak. Není za to žádná medaile a já jim tleskám. Mají sport a lidi okolo tak rádi, že jim to za to stojí. Nebo chtějí předvést to, co milují, před dětmi.“