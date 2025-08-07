Česká atletika se probouzí, juniorům se daří jako nikdy. Silná generace, nebo Češi zachytili světové trendy?
Kde se vzaly supertalenty jako Manuel, Dudycha, Järvinen nebo dvojčata Radova? Podařilo se české atletice zachytit moderní tréninkové trendy a vystavět solidní základy pro výchovu talentů, nebo nová generace vítězí navzdory systému? A co má být vůbec cílem mládežnického sportu? Odpovědi přináší třídílní seriál z dílny datařského týmu webu iROZHLAS.cz věnovaný české atletice.
Z loňské olympiády v Paříži dovezli čeští atleti jednu bronzovou medaili – získala ji oštěpařka Nikola Ogrodníková. O rok dřív měl být na mistrovství světa v Budapešti favoritem oštěpařské soutěže Jakub Vadlejch.
Jenže i on byl nakonec rád za třetí místo. Druhý maďarský bronz spadl do klína smíšené štafetě na 400 metrů, když pár kroků před cílem upadla lídryně závodu, nizozemská hvězda Femke Bolová a ztratila štafetový kolík.
V halovém mistrovství světa, kde se oštěpem nehází, vycházejí Češi v posledních letech naprázdno. Ústup ze slávy je navíc zřetelný i na evropské úrovni, přitom ještě pár let zpátky čeští atleti úspěchy sklízeli.
V jedné skupině je ale situace o poznání optimističtější. Dorostencům i juniorům se dnes daří jako nikdy dřív. Z posledních čtyř vrcholných mládežnických šampionátů (ME juniorů Jeruzalém 2023, ME dorostu Banská Bystrica 2024, MS juniorů Lima 2024 a ME do 23 let Bergen 2025) dovezli 24 medailí, polovinu zlatých. V pořadí zemí skončili čeští junioři na evropském šampionátu třetí, na světovém osmí. A ve čtvrtek začíná juniorské mistrovství Evropy v Tampere, kde mají Češi znovu silný výběr.
Ostrá sebekritika
Těžké časy palčivě vnímá i Český atletický svaz (ČAS). Před několika lety přišel s rozsáhlou koncepcí reprezentace pro roky 2022 až 2032. Vznikala během výsledkového propadu seniorské reprezentace a je snad až příliš sebekritická.
„Česká atletika již několik let prochází krizí, výsledky z posledních světových a evropských soutěží ukazují na zaostávání za těmi nejlepšími,“ hodnotí vedení svazu stav sportu. Tvrdost hodnocení je zarážející, ale vzácně upřímná. Proto u dokumentu chvíli zůstaneme.
„I přes některé úspěchy je potřeba konstatovat, že celková výkonnost české dospělé reprezentace zaostává za světem,“ pokračuje svaz v sypání antuky do odřenin. „Nepodařilo se nám pracovat s talentovanými atlety z juniorských kategorií. V dospělé kategorii ustrnuli tito atleti ve světovém srovnání v průměrných výkonech.“
Seriál Česká atletika
1. díl: Česká atletika se probouzí, juniorům se daří jako nikdy. Silná generace, nebo Češi zachytili světové trendy?
2. díl, vychází 9. srpna: Atlety trápí sportovní úmrtnost, většina talentů končí předčasně. Mladí excelují, přechod do seniorů vázne
- 3. díl, vychází 11. srpna: Roztodivné kariéry českých medailových atletů. Mezi elitu se častěji dostanou pozdní talenty, tvrdí studie
„Výborná umístění závodníků na významných soutěžích za posledních deset let jsou většinou výsledky ročníků 1981 až 1993. Tato úspěšná generace je nadále nosnou silou reprezentace. Za ní zůstává mezera,“ pokračuje trápení.
Výkonnostní vrchol ve většině disciplín typicky přichází mezi dvacátým a třicátým rokem života. Individuálně se sice může lišit, často výrazně, přesto by hlavním zdrojem medailí neměla být atletická generace o deset let starší.
„Co způsobilo, že se nepodařilo zachytit moderní trendy, že nám v tomto směru ujíždí vlak,“ ptá se svaz sugestivně. „Jsme schopni nalézt příčiny tohoto vývoje a případně se z nich poučit?“
Mládežnické úspěchy naznačují, že možná ano. Podrobněji se jim ovšem budeme věnovat až ve druhém dílu seriálu. Zatím v souladu s linií dokumentu podrobněji rozpitváme seniorské nevýhry.
Nejsme v krizi
„Můj pohled je optimističtější. V mnoha oblastech jsme konkurenceschopní, chyběly ale medailové úspěchy,“ mírní tón atletické koncepce Jan Koutník, vedoucí oddělení mládeže ČAS. Na zmíněném materiálu se podílel, s jeho tvrdým tónem ale nesouzní: „Víme o našich slabinách a v posledních letech systematicky pracujeme na zlepšení. Už teď je to vidět. Ta koncepce je stará tři čtyři roky a od té doby jsme se hodně posunuli.“
„Je to vidět třeba na porovnání s okolními zeměmi, oproti kterým na tom nejsme vůbec špatně,“ pokračuje trenér. „Německo má mnohonásobně větší populaci i členskou základnu, přesto mají atleti velké výkonnostní výkyvy. Třikrát větší Polsko zdaleka nenaplňuje svůj potenciál. A maďarská nebo slovenská atletika opravdu v krizi jsou.“
„Horší výsledky jsou také otázka tvrdší konkurence,“ brání atlety. Světová atletika (WA, dříve IAAF, nejširší mezinárodní atletická organizace) má kolem 230 členů, víc než OSN. „Většina z nich může získat medaili, třeba pidistáty ve sprintech. Taková konkurence v biatlonu nebo hokeji není.“
„Ostatně který český sport je ve světové konkurenci úspěšný?“ nadhazuje. „Hokej, ale ten dělají dvě desítky zemí. Florbal, totéž. Jeden judista. A dva nebo tři na divoké vodě.“
Data Koutníkovu tezi o tvrdé konkurenci do jisté míry potvrzují. Vrcholných světových atletických akcí se obvykle účastní přes dvě stovky zemí a na medaili pokaždé dosáhne přes čtyřicet z nich. Nejde ale o novinku, s podobnou konkurencí se Češi musejí prát od poloviny devadesátých let. Donedávna se jim to dařilo.
Jen účastníci
Dosud jsme úspěšnost atletiky vážili počtem medailí. Není to ideální kritérium, ale je snadno srozumitelné a měří si jím i vedení atletického svazu.
„Naším cílem by mělo být vychovávat atlety špičkové úrovně, medailisty na evropské a světové úrovni, nikoliv jen účastníky,“ požaduje od sebe svaz v citované koncepci. Znovu je na sebe přísný – kolem roku 2030 chce vozit z vrcholných světových seniorských akcí tři medaile, z evropských čtyři nebo pět.
Medailové hodnocení má svoje limity. Umístění na stupních vítězů často závisí na malých drobnostech a na štěstí. Vypovídají navíc jen o dvou nebo třech desítkách sportovců na úplném hrotu. Ve stínu medailí tak zůstává širší špička – nižší stovky atletů – kteří jsou pro rozvoj atletiky klíčoví.
Místo medailí se proto podíváme na nejlepší výkony českých atletů: běžecké časy, vícebojařské body, skokanské a vrhačské metry. Ty umožní přesnější zhodnocení každé disciplíny a předpověď, kde se Čechům bude v blízké budoucnosti dařit.
Minulá sláva
Československá atletika zažila dvě výjimečná období: 50. a 80. léta. Z první éry zůstal v paměti hlavně soptící Emil Zátopek a jeho choť Dana, šampionka v oštěpu. Vedle nich zářili dnes napůl zapomenutí chodec Josef Doležal, koulař Jiří Skobla a další hvězdy. Úspěchy atletů si pak zčásti přivlastnila komunistická propaganda, jak ukazují úryvky z dobových atletických ročenek.
Rekordy lámala i generace Jarmily Kratochvílové, Heleny Fibingerové a Imricha Bugára. Z evropského šampionátu v roce 1982 dovezla osm medailí, z prvního mistrovství světa 1983 v Helsinkách dokonce devět: Československo bylo se čtyřmi zlatými čtvrtou nejúspěšnější zemí, zvítězilo Východní Německo.
Úspěchy osmdesátých let ale škaredí skutečnost, že především v zemích východního bloku sportovní svazy sportovcům cíleně podávaly anabolika. Dokládají to například odtajněné praktiky východoněmeckých trenérů. Někteří atleti i trenéři se později k dopingu přiznali. Symbolem doby je rekord Jarmily Kratochvílové na 800 metrů z roku 1983 – jde o nejdéle platný ženský atletický rekord, dnešní atletky se k jejímu času nedokážou přiblížit. Běžkyně se ale léta hájí, že brala jen povolené látky a epický čas je čistě výsledkem tvrdého tréninku.
Všichni dobří čtvrtkaři
Každá atletická země – kromě několika obrů – se soustředí na úzký okruh disciplín. Obvykle na ty, kde už dříve uspěla. Historické úspěchy zůstávají v trenérských genech. V dříve úspěšných disciplínách je snazší objevit talent i vytáhnout ho do světové třídy. Je v nich také dostatečně široká základna, aby se čas od času vynořil medailový kandidát.
Pro českou atletiku je takovou jistotou nejdelší sprint, čtyřstovka. V současnosti se ale medailově daří také v oštěpu či mužské kouli, v nedávné minulosti zářili desetibojaři.
Následující vizualizace ukazuje, jak široká je v té které disciplíně tuzemská špička a jak blízká či vzdálená je od té světové. Řídí se banální úvahou: když se podíváme na deset nejlepších světových a deset nejlepších českých výkonů v dané disciplíně, jaký bude rozdíl?
Modrá linka prozrazuje, že průměr desítky nejlepších světových běžkyň na 400 metrů byl loni 48,9 sekundy. Červeně je průměr deseti nejlepších českých běžkyň, 52,8 sekundy. Rozdíl není velký, ještě nadějnější je trend: světová elita se za posledních patnáct let zlepšila o sekundu, české běžkyně téměř o dvě.
Tečky pak naznačují top výkony konkrétních sportovců, po najetí myší či kliknutí prozradí jméno a hodnotu výkonu. Ta nejblíž světovým výkonům v posledním roce je jedna z největších nadějí české atletiky, sprinterka Lurdes Gloria Manuel.
„Na ženské čtvrtce máme konkurenceschopnou špičku, některá ze čtveřice Vondrová, Manuel, Petržilková a Malíková se pravidelně dostává do evropských finále,“ komentuje graf Koutník.
Také v oštěpu a kouli se v posledních letech medailově daří. Stejná data ale napovídají, že u nich se nepodařilo vytvořit širší konkurenceschopnou špičku – z mužského oštěpu vozí medaile Jakub Vadlejch nebo Vítězslav Veselý, z koule Tomáš Staněk, za nimi je široká mezera. Žádný další atlet se jejich výkonům nepřibližuje. Výsledkem je patnácti- až dvacetiprocentní odstup české mužské oštěpařské špičky za světem, v kouli dokonce víc než dvacetiprocentní. U žen je vzdálenost za světovou elitou podobná, medailová individualita chybí.
„Je pravda, že oštěpařů nemáme tolik, ale stačí dva až tři dobří. Když se podíváte na hladinu výkonnosti deseti nejlepších, je plus minus stále stejná – i v době, kdy oštěpaři vozili medaile,“ komentuje oštěpařská data trenér. „U žen je za posledních patnáct let vidět strmý nárůst průměru na dnešních 56 metrů. Hranice evropské výkonnosti je okolo 60 metrů, svět je tak o dva metry dál.“
Podobně můžete propátrat ostatní disciplíny: grafy ilustrují optimistický vývoj v dálce, výšce nebo tyčce i trpělivé stahování světové špičky v řadě ženských disciplín. Ale také ústup desetibojařů ze slávy nebo příliš úzkou špičku v disku a kladivu.
Jak měříme rozdíl mezi českou a světovou atletickou špičkou
Srovnáváme desítku českých a světových atletů s nejlepšími výkony v daném roce a disciplíně.
Využíváme veřejně dostupné výsledky World Athletics a Českého atletického svazu.
Vybíráme pouze dráhové disciplíny (halové vynecháváme), ve kterých se v současnosti soutěží na evropských a světových šampionátech. Kvůli řídkým datům vynecháváme štafety, v juniorské kategorii navíc běh na 5000 m, 20 km chůze, maraton a půlmaraton.
Svislá osa ukazuje jak nejlepší individuální výkony atletů v daném roce, tak průměr desítky nejlepších.
Místo výběru deseti nejlepších můžete sledovat širší špičku (top 30), nebo jen nejlepší výkony daného roku (top 1).
Vstanou noví Zátopkové?
Mimo nejdelší sprint je česká seniorská špička poměrně úzká a vzdálená té světové, jak naznačují data. Atletický svaz věří, že to dokáže změnit – potenciál vidí také v oštěpu, překážkách, vícebojích, skoku o tyči, do výšky a do dálky, vrhu diskem a vrhu koulí. Ve výčtu disciplín, na které se chce podle citované koncepce svaz soustředit, chybí pouze sprinty, vytrvalostní běhy a chodecké disciplíny.
„V bězích jsme zaspali, krátké sprinty nám přes veškerou snahu nejdou. Ale to nešly nikdy,“ komentuje plány Jan Koutník. „I když teď Karolína Maňasová vybojovala historickou zlatou na stovce v Bergenu,“ přidává překvapivý výsledek z červencového mistrovství Evropy do 23 let.
Téma si může brát i osobně – kromě práce s mládežnickou reprezentací běhá za pražský Spartak.
„Úspěšní sprinteři se dají dostopovat k několika africkým kmenům,“ cituje ze studií, které pátrají, proč na krátkých tratích obvykle vítězí černí běžci z Karibiku, Spojených států a hrstky západoafrických zemí. Na těch dlouhých zase Keňani a Etiopani.
Vědci jejich úspěchy nejčastěji připisují „genu rychlosti“ ACTN3: v jedné variantě pomáhá sprinterům, v jiné vytrvalcům. Zájem o něj nastartovala studie z roku 2003 a nedávný rozvoj genomiky pomáhá odhalovat další genetické markery, zodpovědné za efektivnější pumpování krve nebo šikovnější energetický metabolismus.
Genetice navzdory se v nastupující generaci objevila medailová sprinterka i medailová vytrvalkyně. Zatím jen z mládežnických šampionátů, ale s potenciálem sbírat medaile i mezi dospělými.
„Má generace dnešních dorostenců a juniorů na to, aby navázala na úspěchy svých předchůdců? Je schopná do budoucna obstát ve stále se zostřující konkurenci evropských a světových atletů? Je jejich přechod do dospělé kategorie plánován promyšleně? A má ve svém věku postavené základy vnitřního prostředí organismu, pohybových schopností tak, aby se staly v dalším vývoji samozřejmou součástí výkonnostního posunu?“
To nejsou naše otázky, i tentokrát se ptá vedení Českého atletického svazu. Mládežnické medaile lákají k optimismu. Jenže, jak zmiňuje řada trenérů včetně Koutníka: jestli má česká atletika opravdu velký problém, jsou to zahozené talenty.
Další díl seriálu vychází v sobotu.