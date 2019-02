Desetibojař Sýkora vyhrál juniorský šampionát, teď ho zkouší nastartovat bývalý výškař Bába

Desetibojař Jiří Sýkora ovládl před pěti lety juniorské mistrovství světa a zdálo se, že Česko bude mít novou desetibojařskou hvězdu. Poté ale přišla zranění a kariéra mladého atleta se nevyvíjela ideálně. Nyní si ale Sýkora vylepšil osobní rekord a kvalifikoval se na halový evropský šampionát. Praha 16:11 23. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český vícebojař Jiří Sýkora | Foto: Sven Hoppe | Zdroj: ČTK/DPA

Desetibojař Jiří Sýkora patřil před pěti roky k největším talentům české atletiky a teď má šanci ukázat, že z něj přeci jen může být opora reprezentace.

‚Už jsem nemohl ani chodit.‘ Zlomenina připraví Holušu o halovou sezonu, léčit se bude na rybách Číst článek

V roce 2014 ovládl juniorské mistrovství světa v americkém Eugene, ale pak pak se víc než tréninku věnoval zdravotním problémům.

„Už jsem myslel, že to zase bude halová sezona v čudu,“ vypráví urostlý 24letý atlet Jiří Sýkora pro Radiožurnál o tom, co mu proběhlo hlavou po jednom z dálkařských pokusů na úvod aktuální sezony. Uslyšel křupnutí v kyčli, které doprovázela bolest a tak to vypadalo, že se bude opakovat loňský rok, který promarodil se zády.

Naštěstí to ale nebylo nic vážného a na začátku února ovládl domácí šampionát sedmibojařů a vylepšil si osobní rekord na 6006 bodů - a díky němu se kvalifikoval na halové mistrovství Evropy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Desetibojař Jiří Sýkora a jeho trenér Jaroslav Bába

„Rezervy tam jsou obrovské. Potenciál má větší. Zároveň má na víceboj správný věk. Má ještě vše před sebou. Věřím, že půjde nahoru. Myslím, že 6100 bodu by klidně mohl udělat,“ věří nedávno ještě reprezentant ve skoku vysokém a olympijský medailista z Atén Jaroslav Bába.

Ten je od aktuální sezony novým trenérem Sýkory a věří, že už příští víkend by se jeho svěřenec mohl pohybovat na halovém evropském šampionátu v Glasgow kolem 6100 bodů. A jen připomenu, že na stejné soutěži bral před dvěma lety v Bělehradu Adam Sebastian Helcelet bronz za 6110 bodů. A pozitivním momentem může být pro Sýkoru právě změna trenéra.

Three years after winning the world U20 decathlon title, Czech Republic's Jiri Sykora claims U23 gold in Bydgoszcz with 8084 points. pic.twitter.com/nTx6AwpBRj — European Athletics (@EuroAthletics) 16 July 2017

„Zatím těžko hodnotit. Je to ale pohodář a kliďas, za což jsem rád. Je to krátká doba, ale přijde mi to jako dobrý krok," konstatuje na adresu svého trenéra Sýkora

„Popravdě je to hodně náročné. Jako závodník jsem si nepředstavoval, že to takhle jednou může být. Myslel jsem, že je ta trenérská role brnkačka. To ale opravdu není, zvláště víceboj. Člověk skládá jednu disciplínu za druhou a stále se nějak přepočítává. Dokonce jsem počítal i v noci a málo jsem spal,“ prožíval s velkým napětím nejlepší český výškař posledních dvaceti let Jaroslav Bába únorový domácí šampionát vícebojařů.

Asi ještě větší nervy to pro něj budou příští víkend ve Skotsku při vrcholu halové sezony, ale pro Jiřího Sýkoru to může být velký návrat.