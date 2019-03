Vícebojař Sýkora je po prvním dnu desátý. Trápí ho ale problémy se zády

Český reprezentant Jiří Sýkora se podobně jako jeho vícebojařská kolegyně Eliška Klučinová potýká na halovém mistrovství Evropy se zraněním. Po prvním dnu sedmiboje, kdy ho zejména ve výšce omezovaly problémy se zády, je desátý. Při neúčasti obhájce titulu Kévina Mayera z Francie vede domácí Tim Duckworth. Glasgow 22:36 2. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český vícebojař Jiří Sýkora | Foto: Alastair Grant | Zdroj: ČTK/AP

Sýkora si při posledním tyčkařském tréninku poranil záda v bederní oblasti. „Za poslední týden jsem toho do sebe nacpal víc než za celý život. Lepšilo se to, dneska ráno jsem byl pozitivní. Myslel jsem si, že to půjde,“ prohlásil.

Desetibojař Sýkora vyhrál juniorský šampionát, teď ho zkouší nastartovat bývalý výškař Bába Číst článek

Úvod sedmiboje naznačoval, že by mohl odzávodit. Na úvodních překážkách byl sedmý v čase 7,08. V dálce se necítil komfortně, ale zapsal si 736 cm hned v první sérii, další dva pokusy byly neplatné. Ve vrhu koulí si zlepšil o tři centimetry osobní rekord výkonem 15,09 a vrátil se z devátého na sedmé místo.

Ve výšce ale vinou zranění výrazně ztratil. Skočil jen základ 192 centimetrů, další postupnou výšku 195 vynechal a na 198 neuspěl. „Na výšce to prohnutí bylo prostě limitující,“ posteskl si. Propadl se na předposlední místo z vícebojařů, kteří ještě pokračují v soutěži, a nad jeho dalším účinkováním visí otazník. „Teď jsem ztratil jak blázen. Nevím, zkusím s tím něco vymyslet, snad to aspoň půjde,“ dodal skleslý svěřenec Jaroslava Báby.

Duckworth se dostal do vedení po dálce. Po kouli se propadl na třetí místo, protože jako jediný ze startovního pole nepřekonal ani třináctimetrovou hranici, ale 213 centimetrů ve výšce ho vrátilo do čela.

Nasbíral 3533 bodů a vybudoval si náskok 58 bodů před Švédem Fredrikem Samuelssonem. Průběžně třetí Jorge Ureňa ze Španělska na něj ztrácí 90 bodů. Sýkora má zatím na kontě 3280 bodů.

Sedmiboj vyvrcholí v neděli překážkami, skokem o tyči a kilometrem.