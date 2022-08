Koulař Staněk získal na mistrovství Evropy bronz, v osobním rekordu slaví Chorvat Mihaljević

Nejlepší český koulař Tomáš Staněk získal na mistrovství Evropy v Mnichově bronzovou medaili. Jeho výkon z třetího pokusu 21,26 metrů přehodil Armin Sinančević ze Srbska a vítězný Chorvat Filip Mihaljević, který si zajistil triumf délkou 21,88 metrů. Staněk si tak po titulu halového mistra světa z minulého roku připsal další cenný mezinárodní výsledek. Mnichov 22:04 15. 8. 2022 (Aktualizováno: 22:33 15. 8. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Staněk na mistrovství Evropy v Mnichově | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Jedna z největších českých medailových nadějí na mistrovství Evropy Tomáš Staněk veze z Mnichova bronz. Zaznamenal první velký mezinárodní úspěch od opanování halového mistrovství světa v polské Toruni v minulém roce a vůbec premiérový cenný kov pod širým nebem.

Koulař Staněk i dálkař Juška jsou ve finále mistrovství Evropy, maraton dokončila nejlépe Hrochová Číst článek

Pózoval s ostatními medailisty, slavil s vlajkou na zádech a úsměvem na tváři. A to i navzdory tomu, že po téměř všech hodech dával najevo nespokojenost.

Ať už po úvodním pokusu, když nechuť vyjádřil úmyslným přešlapem, nebo po tom následujícím, kdy se vyhoupnul na třetí příčku. Pak se výkonem 21,26 metrů posunul ještě o stupínek výš za vedoucího Chorvata Mihaljeviće, ale stejně kroutil hlavou.

Chtěl víc, formu na to měl. Tvrdil to před akcí atletický šéftrenér Pavel Sluka i Staněk sám po úspěšné kvalifikaci, ve které si připsal solidních 21,39 metrů. „Evidentně jsem ve formě, i poslední závody tomu nasvědčovaly,“ komentoval postup do finále v rozhovoru pro Radiožurnál.

Posledními závody myslel především mítink v Lucembursku na začátku srpna, kdy se výkonem 21,94 přiblížil na sedm centimetrů vlastnímu venkovnímu maximu. Nikdo z přihlášených koulařů takové číslo nikdy netrumfnul.

Na Německo má navíc skvělé vzpomínky, v roce 2017 překonal v Schönebecku český rekord na dráze a o rok později v Düsseldorfu přepsal i ten halový.

Na olympijském stadionu v Mnichově ovšem vládl Mihaljević. Čtvrtým vrhem se díky parádním 21,53 metrům odpoutal od soupeřů. Stíhal ho už jen Srb Sinančević, jenž vrátil Staňka zpátky na třetí místo.

České jedničce zbýval poslední útok na triumf nebo alespoň na stříbrnou medaili. Roztleskával a rozhýbával publikum, hecoval se. Ale hned při odhodu bylo slyšet všeříkající „Ale neee“. Jen 20,62 metrů.

Bronz mu už ale nikdo vzít nemohl, protože před ním nevyužil příležitost italský showman Nick Ponzio.

„Jsem rád, že jsem to alespoň takhle zvládnul. A je to medaile, takže až ji dostanu na krk, budu možná mluvit jinak. To jsem prostě já, jsem na sebe tvrdý,“ vysvětloval Staněk Radiožurnálu.

Nejlepší evropští koulaři bronzový Tomáš Staněk (vlevo), zlatý Filip Mihaljević (uprostřed) a stříbrný Armin Sinančević (vpravo) | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Show v koulařském sektoru však pokračovala. Příležitost ještě namotivovat sebe i diváky dostal jistý vítěz Mihaljević.

A vyplatilo se, ještě vylepšil zlaté číslo na hranici 21,88. Osobní rekord a titul mistra Evropy. Mohutně slavil na atletické dráze, šlo o jeho premiérové prvenství na mezinárodní úrovni dospělých.

Mistrovství Evropy v atletice v Mnichově Finále, muži: Koule: 1. Mihaljevič (Chorv.) 21,88, 2. Sinančevič (Srb.) 21,39, 3. Staněk (ČR) 21,26, 4. Ponzio (It.) 20,98, 5. Haratyk 20,90, 6. Bukowiecki (oba Pol.) 20,74.