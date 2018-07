Třetí koulař kontinentálních tabulek Staněk se chystá na mistrovství Evropy, limituje ho ale zdraví

Většina z nás v tomto počasí asi uvítá, že může být někde ve stínu s knížkou nebo se zchladit ve vodě. Atleti v těchto horkých dnech ale směřují k nejdůležitější části sezony. O víkendu otestují svojí formu na domácím šampionátu, další týden už vyrazí na mistrovství Evropy. Přesně takové plány má i bronzový koulař z halového mistrovství světa Tomáš Staňek. Praha 8:56 27. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Staněk při svém pokusu na HMS | Foto: Matt Dunham | Zdroj: AP/ČTK

„Ambicí byl Berlín. Postoupit z kvalifikace a pak se uvidí. Bohužel ta moje disciplína poslední dobou není úplně vykradená, takže to nebude úplně jednoduché...“ povídal Tomáš Staněk.

„Nemůžeš říct bohužel. Kdyby ti kolem tebe neházeli 22, tak ty taky ne. Neměl bys motivaci,“ přerušil ho reprezentační šéftrenér Tomáš Dvořák.

„Tak díkybohu,“ pokračoval český koulař.

Tomáš Staněk by si podle Tomáše Dvořáka měl konkurence ve vrhačském kruhu cenit víc. Čeho sedmadvacetiletý atlet každopádně považuje, jsou jeho nové osobní rekordy z posilovny, znamení možné formy.

„První jsem měl osobák na dřep, pak málem i na bench, kdybych neměl moc měkkou osu. Síla tam je a házení v tréninku taky celkem šlo, takže jsem spokojený. Ukazatele jsou dobré,“ říkal Staněk.

Rukama vleže na lavici vzpíral 128 kilogramů vážící koulař častěji proto, aby odlehčil bolavé noze a následně břichu. Zdraví mu v letní části sezony zatím brání, aby přehazoval 22 metrů jako loni nebo letos v zimě.

„Snažím se s tím umět pracovat. Je to spíš břicho, protože noha už pustila, ale naopak se to chytlo do břicha. Nesmím to přetěžovat, aby to bylo v nějakém dobrém rozpoložení. Vypadá to, že se mi to daří,“ popisoval Staněk.

A český rekordman to bude chtít potvrdit i o víkendovém republikovém mistrovství na Kladně. V posledním závodu před mistrovstvím Evropy ale pokusy pošetří.

„Lepší je to vyhrát v nějakém odpovídajícím výkonu a nic nehnat. Jestli budu v pohodě s břichem a nebude mě to bolet, tak půjdu třeba na první, třetí a pátý pokus, aby tam byly prodlevy,“ plánuje napodobit berlínskou kvalifikaci třetí muž letošních kontinentálních tabulek Tomáš Staněk.