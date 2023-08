Oštěpař Vadlejch vybojoval na světovém šampionátu bronz. Ve finále přehodil 86 metrů

Oštěpař Jakub Vadlejch získal na atletickém mistrovství světa v Budapešti bronz výkonem 86,67 metru. Lepší byli jen olympijský vítěz Níradž Čopra z Indie a Aršad Nadím z Pákistánu. Pro českou výpravu je to druhá medaile po bronzu smíšené štafety z prvního dne mistrovství. Budapešť 21:40 27. 8. 2023 (Aktualizováno: 22:18 27. 8. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oštěpař Jakub Vadlejch ve finálovém závodě na mistrovství světa v Budapešti | Foto: Iva Roháčková | Zdroj: ACS Dukla

Vadlejch zahájil světové oštěpařské finále hodem na 82,59 metru. V druhé sérii se pak zlepšil na 84,18 metru a dostal se na chvíli do vedení. Záhy ho ovšem přehodil nejprve Ind Neeraj Chopra, jehož náčiní dolétlo až na 88,17 metru a následně i Němec Julian Weber, jehož oštěp se zapíchl na 85,79 metru.

Odpovídat tak musel opět Vadlejch. Mezitím se ovšem ještě vložil do boje o cenné kovy pákistánský černý kůň soutěže Arshad Nadeem, který si v ten pravý moment výrazně posunul své sezónní maximum až na 87,82 metru a rázem byl průběžně druhý.

Po třech sériích tak Vadlejch figuroval na nepopulární čtvrté příčce. Jenže v páté sérii svěřenec Jana Železného zabojoval a dokázal se zlepšit na 86,67 metru, což znamenalo úspěšnou obhajobu bronzové medaile. Na první dvou pozicích se už nic nezměnilo. Světový titul náleží Neeraji Choprovi z Indii díky výkonu 88.17 a možná trošku překvapivý bronz získal Pákistánec Arshad Nadeem za 87,82 metru.

„Je to dokonalé, že mám další medaili ve sbírce. Dokazuje to, že mám obrovskou stabilitu, co předvádím. Z posledních čtyř mistrovství světa jsem byl nejhůř pátý. Atletiku žeru a do té doby, dokud budu chodit, tak budu házet,“ řekl pro YouTube kanál České atletiky bronzový medailista Jakub Vadlejch.

Ingebrigtsen se na pětikilometrové trati se dlouho držel v závětří, ale v závěru dokázal dokonale využít svou mílařskou rychlost. Ve finiši měl nejvíc sil a těsně porazil Španěla Mohameda Katira, který ho letos připravil o evropský rekord. Vyhrál v čase 13:11,30, pětku přitom běžel letos poprvé až v budapešťském rozběhu. Třetí doběhl Keňan Jacob Krop a k loňskému stříbru přidal bronz.

V běhu na 800 metrů se na stupních vítězů sešly stejné závodnice jako loni v Eugene, jen v jiném pořadí. Tehdy bronzová Moraaová měla tentokrát nejlepší závěr a zvítězila v osobním rekordu 1:56,03. Třetí stříbro v řadě si po olympiádě v Tokiu a MS v Eugene přivlastnila Britka Keely Hodgkinsonová. Obhájkyně zlata a olympijská vítězka Američanka Athing Muová doběhla až třetí.

Muová nechtěla riskovat kolizi uprostřed běžeckého pole, která ji málem vyřadila už v rozběhu. Od začátku vyrazila do čela a celý závod odtáhla. V cílové rovince ji ale dvě soupeřky přesprintovaly.

Ve steeplu se starala o tempo světová rekordmanka a mistryně světa z roku 2019 Beatrice Chepkoechová a především její zásluhou diváci viděli jeden z nejrychlejších překážkových běhů všech dob. Yaviová, která také pochází z Keni, v posledním kole zaútočila a po dvou čtvrtých místech na předchozích šampionátech vybojovala zlato.

Bolová si spravila chuť

Američtí čtvrtkaři vyhráli od roku 2005 devět z deseti štafet na mistrovství světa, jen v roce 2017 prohráli s Trinidadem. Do finále postavili Justina Robinsona ze zlatého mixu, třetího a čtvrtého z individuální čtvrtky Quincyho Halla a Vernona Norwooda a jako finišmana překážkáře Raie Benjamina. Výsledkem byl nejlepší letošní čas 2:57,31. Druhá doběhla štafeta Francie a třetí britští mistři Evropy.

Američanky se čtyřmi běžkyněmi s časy pod 50 sekund by těžko měly konkurenci. Jenže v rozběhu byly diskvalifikovány za chybnou předávku. Do posledního úseku vbíhala Jamajka s velkým náskokem, ale vítězka překážkářské čtvrtky Bolová ztrátu smazala a doběhla si pro druhé zlato.

Mistrovství světa v atletice v Budapešti: Finále:

Muži:

5000 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 13:11,30, 2. Katir (Šp.) 13:11,44, 3. Krop (Keňa) 13:12,28, 4. Grijalva (Guat.) 13:12,50, 5. Keljecha 13:12,51, 6. Gebrhiwet (oba Et.) 13:12,65.

4x400 m: 1. USA (Hall, Norwood, Robinson, Benjamin) 2:57,31, 2. Francie (Vaillant, Biron, Sombé, Andant) 2:58,45, 3. Británie (Haydock-Wilson, Dobson, Davey, Mitcham) 2:58,71, 4. Jamajka 2:59,34, 5. Indie 2:59,92, 6. Botswana 2:59,94.

Oštěp: 1. Čopra (Indie) 88,17, 2. Nadím (Pák.) 87,82, 3. Vadlejch (ČR) 86,67, 4. Weber (Něm.) 85,79, 5. Džena (Indie) 84,77, 6. Manu (Indie) 84,14.

Maraton: 1. Kiplangat (Ug.) 2:08:53, 2. Teferi (Izr.), 2:09:12, 3. Gebresilase (Et.) 2:09:19, 4. Ramakongoana (Les.) 2:09:57, 5. Kissa (Ug.) 2:10:22, 6. Mengesha (Et.) 2:10:43. Ženy:

800 m: 1. Moraaová (Keňa) 1:56,03. 2. Hodgkinsonová (Brit.) 1:56,34, 3. Muová 1:56,61, 4. Rogersová (obě USA) 1:57,45, 5. Reekieová (Brit.) 1:57,72, 6. Akinsová (USA) 1:57,73.

4x400 m: 1. Nizozemsko (Saalbergová, Klaverová, Peetersová, Bolová) 3:20,72, 2. Jamajka (McLeodová, Russellová, Pryceová, Williamsová) 3:20,88, 3. Británie (Nielsenová, Anningová, Pipiová, Yearginová) 3:21,04, 4. Kanada 3:22,42, 5. Belgie 3:22,84, 6. Poslko 3:24,93.

3000 m př.: 1. Yaviová (Bahr.) 8:54,29, 2. B. Chepkoechová 8:58,98, 3. Cherotichová (obě Keňa) 9:00,69, 4. Wondemagenová (Et.) 9:05,51, 5. Finotová (Fr.) 9:06,15, 6. Zrimšeková (Slovin.) 9:06,37.

Výška: 1. Mahučichová (Ukr.) 201, 2. Pattersonová 199, 3. Olyslagersová (obě Austr.) 199, 4. Lakeová (Brit.) 197, 5. Distinová (Jam.) a Heraščenková (Ukr.) obě 194.