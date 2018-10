Atletika jako tenis. Klíčem ke kvalifikaci na vrcholné akce bude postavení v atletickém žebříčku

Vrcholné atletické soutěže čeká velká změna. Na mistrovství světa v příštím roce se totiž sportovci nebudou kvalifikovat plněním limitů, ale postavením na žebříčku, které bude hlavním nominačním kritériem. Nový systém má zamezit podvodům, ale zatím nemá jasná pravidla, přestože už se do něj od září započítávají výkony sportovců. Praha 21:05 30. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Atletika (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Není vyřešeno to, když dojde k rovnosti bodů v jednotlivé disciplíně. Prostě který závodník postoupí, samozřejmě bude-li na chvostu daného počtu. Jakým způsobem na to bude technický delegát šampionátu nahlížet,“ říká šéftrenér českého týmu a bývalý světový rekordman v desetiboji Tomáš Dvořák.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Atletika jako tenis. Atleti se budou na vrcholné akce kvalifikovat na základě postavení v žebříčku

To znamená, že kdyby byli na 32. místě v dálce na konci nominačního období v září dva atleti, tak nikdo neví, kdo na světový šampionát v Kataru pojede. Nově se atleti musí zajímat o bodovou hodnotu mítinku, podobně jako v tenisu. Někde dostanou za výhru stejně bodů do žebříčku jako jinde za osmé místo.

„Každý z organizátorů bude muset brát v úvahu právě možnost, že atleti budou mít zájem. A pro organizátory to bude určitě výhodnější, protože mnozí atleti tam budou startovat, protože to budou potřebovat,“ myslí si manažer ostravské Zlaté tretry Alfons Juck.

Nový systém kvalifikace na vrcholné akce může kromě lepší pozice pro organizátory mítinků pomoct i zajímavějšímu startovnímu poli pro diváky.

„Že by to mělo i promotéry závodů nějakým způsobem nakopnout, aby startovní pole bylo pestřejší, abychom neviděli, že pět kilometrů tam běží jen keňští a etiopští závodníci a sem tam někdo z Evropy,“ naráží Tomáš Dvořák na tradiční situaci v závodech Diamantové ligy, které budou mimochodem lépe obodovány než třeba mistrovství Evropy.

‚Sólo pro Zátopka. A přišel si pro mě.‘ Nejslavnější atletický pár se vzal před 70 lety Číst článek

Český šéftrenér se ale nebojí, že bude rozhodovat kvalita manažerů, kteří dostanou své atlety do Diamantové ligy, přestože by tam sportovci výkonnostně neměli co dělat.

„Pro mě to nehraje takovou roli, že silný manažer může nějakému závodníkovi pomoci. Naopak spíš se na to dívám tak, že závodníci se svými trenéry i manažery budou daleko víc přemýšlet o tom, kde budou závodit, aby tam nejeli jen proto, že budou závodit,“ doplňuje Tomáš Dvořák, že už nepůjde jen o honbu za nominačními limity, ale sportovci budou muset prokázat v několika závodech v sezóně svoji výkonnost.

Mezinárodní atletická federace si od významné pozice žebříčků slibuje, že se na vrcholné akce nedostanou atleti podvodem - respektive eliminují se nedůvěryhodné - hlavně mimoevropské soutěže, kde se kolikrát objevily v tabulkách výjimečné výkony, které ale pak sportovci nikdy nezopakovali.