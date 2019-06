Na Ostravskou Zlatou tretru letos dorazí současný nejrychlejší sprinter na 100 metrů - Christian Coleman. Kromě amerického atleta na Městském stadionu ve Vítkovicích poběží třeba i Jakub Holuša, který drží český rekord v běhu na 1500 metrů. Opavský rodák se aktuálně dostává do formy po únavové zlomenině a zánětu kyčle. Ostrava 14:45 15. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český mílař Jakub Holuša | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Dokázal jsem na to zapomenout, vůbec na to nemyslím. Už zase trénuju, jako by to nebylo. Trénovat méně, to by pak nemělo na vrcholové úrovni cenu. Zase do toho šlapu naplno a buď to vydrží, nebo ne,“ říká Radiožurnálu Jakub Holuša.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Netradiční, ale pro mě super, říká běžec Holuša o mílové trati, kterou si vyzkouší na Zlaté tretře

Český běžec už má za sebou i první start po zranění. Na Odložilově memoriálu v Praze skončil v závodě na 1500 metrů dvanáctý. Svůj výkon chce zlepšit právě na Zlaté tretře, kde si vyzkouší trať na jednu míli.

„Taková netradiční trať, ale pro mě super, protože se na ní dají plnit limity pro mistrovství světa. Cíl je zlepšit si výkon oproti třeba výkonu v Praze. Chtěl bych atakovat limit pro mistrovství světa nebo český rekord,“ říká Holuša.

Jakuba Holušu čeká souboj třeba s polským mistrem Evropy Marcinem Lewandowským nebo Čechem Filipem Sasínkem.

‚Mám chuť závodit.‘ Na atletické Zlaté tretře nebude chybět ani Špotáková Číst článek

„Jsem rád, že přijede Martin Lewandowski z Polska, který je můj tréninkový parťák. Věřím, že mi v Ostravě hlavně domácí prostředí i rychlá dráha pomůžou se konečně odrazit do sezony kvalitním výkonem,“ doufá Holuša.

Kvalitní obsazení mají kromě běhů na střední vzdálenosti také sprinty. Jednou z největších hvězd celého mítinku bude Američan Christian Coleman.

„Tak jako celý atletický svět i my hledáme na Zlaté tretře nástupce Usaina Bolta. Jedním z nich by mohl být Christian Coleman, nejrychlejší muž planety na stovce. U nás poběží svou první dvoustovku a těšíme se, že bude atakovat rekord mítinku - Boltových 19,83 sekundy z roku 2008. Na stovce budou další skvělí sprinteři, takže sprinty budou vrcholem letošní Zlaté tretry,“ dodává sportovní manažer Zlaté tretry Alfonz Juck. Atletický mítink startuje na Městském stadionu ve Vítkovicích 20. června.