Zlatá tretra: Ogrodníková si hodila letošní maximum, na vítězství to nestačilo. Koulař Staněk byl čtvrtý

Oštěpařka Nikola Ogrodníková obsadila na mítinku Zlatá tretra druhé místo ve svém letošním maximu 65,13 metru. Současná česká jednička podlehla v Ostravě jen Němce Christin Hussongové, jež se výkonem 66,56 zařadila na druhé místo letošních tabulek. Průměrný výkon 762 cm stačil na třetí místo dálkaři Radku Juškovi. Na medailové umístění nedosáhl halový mistr Evropy ve vrhu koulí Tomáš Staněk, který výkonem 20,11 skončil čtvrtý. Ostrava 19:50 19. 5. 2021 (Aktualizováno: 20:12 19. 5. 2021) Oštěpařka Nikola Ogrodníková | Zdroj: Profimedia

Patnáct stovek diváků v chladném počasí se nedočkalo v tyčkařském souboji hvězd šestimetrového výkonu. Světový rekordman Armand Duplantis jen na jediné výšce neopravoval a vyhrál výkonem 590 cm před mistrem světa Samem Kendricksem (585). Odolal i Američanův rekord mítinku 593 cm.

Stometrový sprint vyhrál Američan Fred Kerley v čase 9,96. Druhý v cíli Justin Gatlin, exmistr světa a olympijský vítěz rovněž z USA, už desetisekundovou hranici nepokořil (10,08). Na osmistovce zaběhl den před devatenáctými narozeninami Brit Max Burgin čas roku 1:44,14.

9.96 – welcome to the Fred Kerley speed show @fkerley99 wins @ZlataTretra against strong 100m field.#ContintentalTourGold pic.twitter.com/cUbZNcvBrs — Continental Tour Gold (@ContiTourGold) May 19, 2021

Ogrodníková hodem ze čtvrté série opakovaně překonala ostrý účastnický limit pro start v Tokiu (64,00), na její jedinou přemožitelku z berlínského mistrovství Evropy 2018 to ale nestačilo.

Světová rekordmanka Barbora Špotáková nepřehodila 60 metrů a skončila čtvrtá. Na startu nakonec nebyla avizovaná Polka Maria Andrejczyková, jež se v neděli na Evropském vrhačském poháru ve Splitu výkonem 71,40 zařadila na třetí místo historického pořadí.

„Prý ji bolí rameno. Škoda, že tady není, protože jsem se těšila, že to tady třeba zopakuje. Byl by to i dobrý závod, protože by se o to tahaly,“ řekla Špotáková.

Juška zahájil soutěž třemi přešlapy a měl jen dva platné pokusy, na třetí místo mu nakonec stačil výkon z páté série. Za osm metrů se dostal jen Francouz Augustin Bey (802), českého rekordmana porazil ještě o 11 centimetrů Švýcar Benjamin Gföhler.

Staňka porazili oba zbylí medailisté z HME Filip Mihajlevič z Chorvatska (21,58) a Polák Michal Haratyk (21,30) a o 79 centimetrů také Švéd Wictor Petersson. Český rekordman byl rád, že závod přežil ve zdraví.

„Měl jsem z toho větší obavy a vyloženě jsem šel po tom, co mi zdraví dovolí. Moc jsem toho z plné otočky nenaházel a na tom házení z místa ani z půlotočky se stavět nedá. Dělám triviální chyby, které bych dělat neměl. Je to ale tím, že je tam blok z toho zranění (sval na noze), které jsem si přivodil loni na jaře a obnovil jsem si to před Toruní. Holt tohle musím kousat, že začátek bude pomalejší. Důležité je házet daleko kolem olympiády nebo na olympiádě, a ne tady,“ řekl Staněk.

Už v předprogramu se blýskl ugandský vytrvalec Jacob Kiplimo časem 26:33,93 v běhu na 10 000 metrů a zařadil se na sedmé místo v historických tabulkách. Dvacetiletý mistr světa v půlmaratonu se na třináct sekund přiblížil k rekordu ostravského mítinku, který drží 17 let slavný Etiopan Kenenisa Bekele.

Majitelem světového rekordu je od loňska Kiplimův krajan Joshua Cheptegei (26:11,00), který se v Ostravě na závěr programu pokusí o historický zápis na trati 3000 metrů.

Zlatá tretra, atletický mítink kategorie Continental Tour - Gold v Ostravě:

Muži:

10.000 m: 1. Kiplimo (Uganda) 26:33,93, 2. Balew (Bahr.) 27:07,49, 3. Aouani (It.) 27:45,81.

400 m př.: 1. Copello (Tur.) 49,21, 2. Sibilio (It.) 49,62, 3. Koroknai (Maď.) 49,70, ...6. Tuček (ČR) 50,77.

4x100 m: 1. Švýcarsko (Wicki, Reais, Petrucciani, Mancini) 39,08, 2. ČR A (Stromšík, Polák, Jirka, Veleba) 39,12.

100 m (vítr +1,4 m/s): 1. Kerley 9,96, 2. Gatlin (oba USA) 10,08, 3. De Grasse (Kan.) 10,17, ...6. Veleba 10,38, 8. Stromšík (oba ČR) 10,44.

1500 m: 1. Lewandowski (Pol.) 3:35,57, 2. Gómez (Šp.) 3:35,70, 3. Abate (Et.) 3:36,32, ...9. Sasínek 3:37,21, 12. Holuša 3:38,19, 13. Friš (všichni ČR) 3:38,88.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 590, 2. Kendricks (USA) 585, 3. V. Lavillenie (Fr.) 560, ...6. Ščerba 520, 8. Bárta 520, 9. Kudlička (všichni ČR) 520.

Dálka: 1. Bey (Fr.) 802, 2. Gföhler (Švýc.) 773, 3. Juška 762, ...6. Bystroň (oba ČR) 741.

Koule: 1. Mihaljevič (Chorv.) 21,58, 2. Haratyk (Pol.) 21,30, 3. Petersson (Švéd.) 20,90, 4. Staněk (ČR) 20,11.

200 m (vítr -0,6 m/s): 1. Bednarek 19,93, 2. Kerley (oba USA) 20,27, 3. Brown (Kan.) 20,40, ...6. Jirka 21,04, 7. Polák 21,21, 8. Němejc (všichni ČR) 21,34.

400 m: 1. James (Gren.) 44,74, 2. Norwood (USA) 45,28, 3. Dobber (Niz.) 45,30, ...6. Maslák 46,52, 7. Šorm 46,90, 8. Tesař (všichni ČR) 47,12.

800 m: 1. Burgin (Brit.) 1:44,14, 2. Van Diepen (Niz.) 1:45,36, 3. Wightman (Brit.) 1:45,47, ...9. Šnejdr 1:46,68.

3000 m: 1. Cheptegei (Ug.) 7:33,24, 2. P. Chelimo (USA) 7:41,69, 3. O. Chelimo (Keňa) 7:43,00, ...8. Král (ČR) 8:20,61.

3000 m př.: 1. Wale (Et.) 8:09,47, 2. Norman (Brit.) 8:20,12, 3. Zoghlami (It.) 8:20,29, ...10. Vích (ČR) 8:46,09.

Trojskok: 1. Zango (Burk. Faso) 17,20, 2. Hess (Něm.) 16,97, 3. Raffin (Fr.) 16,71, ...6. Vondráček 15,89, 7. Vodák (oba ČR) 15,59.

Oštěp: 1. Vetter (Něm.) 94,20, 2. Peters (Gren.) 83,39, 3. Walcott (Trin.) 82,75, 4. Vadlejch 82,31, 5. Veselý 78,52, 6. Florian 73,71, 7. Frydrych (všichni ČR) 71,14.

Ženy:

Kladivo: 1. Kopronová (Pol.) 74,74, 2. Tavernierová (Fr.) 73,30, 3. Wlodarczyková (Pol.) 72,72, ...7. Šafránková 67,76, 8. Bártová (obě ČR) 57,81.

Oštěp: 1. Hussongová (Něm.) 66,56, 2. Ogrodníková (ČR) 65,13, 3. Kolaková (Chorv.) 60,04, 4. Špotáková 59,49, ...7. Tabačková (obě ČR) 55,58.

4x100 m: 1. ČR do 20 let (Blažková, Lamačová, Šplechtová, Mičunková) 45,36.

1500 m: 1. Hailuová (Et.) 4:04,20, 2. Mišmašová-Zrimšeková (Slovin.) 4:07,50, 3. Mešešaová (Et.) 4:07,52, ...6. Mezuliáníková 4:08,37, 10. Vrzalová (obě ČR) 4:12,78.

400 m př.: 1. Knightová (Brit.) 54,74, 2. Ryžichová (Ukr.) 55,09, 3. Petersenová (Dán.) 55,76, ...6. Jíchová (ČR) 58,47.

200 m (-1,1): 1. Richardsonová (USA) 22,35, 2. Okagbareová (Nig.) 22,59, 3. Kambundjiová (Švýc.) 22,85, ...6. Vondrová 23,90, 7. Slaninová (obě ČR) 24,22.

800 m: 1. Hodginsonová (Brit.) 1:58,89, 2. Weltejiová (Et.) 1:59,79, 3. Lindhová (Švéd.) 2:01,10, ...9. Ficenec 2:04,45, 10. Hluchá (obě ČR) 2:05,30.