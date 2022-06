Znovu druhá. ‚Trochu to zamrzí, ale stabilní výkony mě těší,‘ hodnotí Zlatou tretru oštěpařka Ogrodníková

Úpal, zvracení a nechutenství. S těmito obtížemi bojovala ještě minulý týden oštěpařka Nikola Ogrodníková. Na její výkon během Zlaté tretry to ale až takový vliv nemělo. V Ostravě se umístila stejně jako loni druhá, když hodila 62,78 metru. „Nejistota v rozběhu pořád je. Stále se bojím, že tam nemám prostor, tak uhýbám doleva. Potřebuju si to ještě vyzkoušet, v červnu mám dost závodů,“ vysvětlila Radiožurnálu. Ostrava 11:27 1. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stříbrná Nikola Ogrodníková na Zlaté tretře v Ostravě | Foto: David W. Černý | Zdroj: Reuters

„Trochu mě mrzí, že jsem byla zase druhá. Co se týče výkonů, poslední pokus mi udělal velkou radost. I když šel hodně vysoko. Když se to trefí o něco níž, tak to bude dobré. Nějak mi to nevycházelo,“ usmívá se v rozhovoru pro Radiožurnál Nikola Ogrodníková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy oštěpařky Nikoly Ogrodníkové po ostravské Zlaté tretře

Oštěpařka v této sezoně testuje nový delší šestikrokový rozběh, který by jí měl přinést větší dynamiku, rychlost a lepší pozici k hodu.

„Jsem ráda, že jsme ty dva kroky přidali. Ještě je to takové nevymazlené, musí se to vyházet. Nejistota v rozběhu pořád je. Stále se bojím, že tam nemám prostor, tak uhýbám doleva. Potřebuju si to ještě vyzkoušet, v červnu mám dost závodů. Ale pořád házím stabilně, za to jsem ráda,“ vysvětluje rodačka z Ostravy.

Při absenci Barbory Špotákové chtěla první místo. Ale Řekyně Elína Tzéngkoová předvedla ve druhém kole výkon 65,40, což je druhý nejlepší výsledek na světě v této sezóně. Českou oštěpařku přesto takto vysoká laťka na úvod neutlumila.

„Právě mě to nabudilo. Bála jsem se, že holky nebudou házet nic moc. Nevěděla jsem, jak na tom bude Sára Kolaková. Potřebovala jsem nějakou soupeřku a je fakt super, že hodila takový výkon. Nastartovala jsem se a šla si pro vítězství. Teda alespoň jsem chtěla,“ dodává Nikola Ogrodníková, která na Zlaté Tretře zopakovala druhé místo z minulého ročníku.