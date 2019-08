Zuzana Hejnová nakonec poběží na mistrovství Evropy družstev v Polsku překážky, chce pomoci týmu

Dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová na poslední chvíli změnila plány a na mistrovství Evropy atletických družstev poběží svou hlavní disciplínu 400 metrů překážek. Chce tím pomoci českému týmu, který bude v Bydhošti bojovat o záchranu v superlize. Tam se kvůli změně formátu udrží jen sedm z 12 reprezentačních výběrů. Praha 16:06 8. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zuzana Hejnová. | Foto: Martin Růžička | Zdroj: Martin Růžička

Hejnová, která letos čtyřikrát na překážkách skončila na stupních vítězů v Diamantové lize, chtěla na ME družstev běžet hladkou čtvrtku. Mohla by si tak odpočinout od své hlavní disciplíny a lépe jí to zapadalo do tréninkového plánu.

Na překážkách ji měla zastoupit devatenáctiletá Lada Vondrová, která by na rozdíl od Hejnové nebojovala o vítězství, ale byla by na hraně postupu do osmičlenného finále.

Dvaatřicetiletá Hejnová ale svůj postoj na poslední chvíli přehodnotila. „Po poradě s reprezentačním koučem, vedením výpravy a trenérkou jsem se rozhodla, že budu závodit ve svojí disciplíně. Potřebujeme každý bod a na překážkách budu usilovat o vítězství. Tohle mistrovství je týmové, takže jsem připravená týmu pomoci,“ oznámila na facebooku.

Časem 54,11 je Hejnová letos jednoznačně nejlepší Evropankou a v Bydhošti bude favoritkou. „Zuzka cítí, že tým je na hraně mezi postupem a sestupem, a rozhodla se nastoupit na překážky, protože by byla škoda, aby případná bodová ztráta znamenala sestup. Výměnu disciplín se nám již podařilo změnit,“ komentoval její rozhodnutí ředitel Českého atletického svazu Tomáš Janků.

Naději na větší bodový zisk také znamená přesun Vondrové z překážek na hladkou čtvrtku. Talentovaná běžkyně Hejnovou na mistrovství republiky na čtvrtce jasně porazila a dosažený čas 51,71 jí dává lepší vyhlídky, než by měla Hejnová.

Boj o udržení mezi elitou bude pro české atlety velmi obtížný. Superliga ME družstev bude totiž od příštího ročníku jen osmičlenná, proto sestoupí hned pět týmů.